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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 06:28 ص
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القابضة الكيماوية: 86 % نسبة إنجاز مشروع كيما ودراسة دمج المكس مع النصر للملاحات

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 06:04 ص
القابضة الكيماوية: 86 % نسبة إنجاز مشروع كيما ودراسة دمج المكس مع النصر للملاحات وليد الرشيدى نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
كتب عبد الحليم سالم
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كشف وليد الرشيدى نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن نسبة الإنجاز فى مشروع كيما 2 والذى يتكلف نحو 11.6 مليار جنيه بلغت حتى يونيو الماضى نحو 86%، مشيدا بجهود المهندس عيد الحوت رئيس شركة كيما.

وأضاف الرشيدى لـ"اليوم السابع"، من المتوقع الانتهاء منه وفق الجدول الزمنى المخطط له، لافتا أن القابضة تدرس دمج شركتى النصر مع المكس للملح مع دخول بنك الاستثمار بحصة فى الكيان الجديد مقابل ديونه، خاصة أن الشركات تحتاج إلى فترة طويلة لتكون جذابة للطرح فى البورصة وتحتاج إلى تطوير وهيكلة.

 وأوضح وليد الرشيدى أن القابضة عرضت قطعة أرض 80 فدانا بشركة راكتا على شركة أبو قير للأسمدة لشرائها، وفق التقييم واستخدام الحصيلة فى تطوير الشركة بحوالى 600 مليون جنيه، وبالفعل جارى تطوير ماكينة 3، موضحا أن مطابع محرم أيضا فيها تطوير، حيث سيتم عمل خط كرتون مضلع خط جديد وتطوير الخط الحالى وتأهيل الماكينات للتحول إلى الربحية.


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شركة كيما

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وليد الرشيدي

القابضة الكيماوية

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