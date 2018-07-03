العراق: بدء عملية العد والفرز اليدوى للانتخابات النيابية فى كركوك

بغداد (أ ش أ)

أعلن مسئول الدائرة الانتخابية فى الجبهة التركمانية العراقية أحمد رمزى بدء عملية العد والفرز فى كركوك لنتائج الانتخابات النيابية بوجود الكيانات السياسية.

وقال رمزى - فى تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء "إن وفدا من القضاة المنتدبين فى بغداد مع مكتب المفوضية فى كركوك يشرفون على عملية العد والفرز".

وأضاف "أن أكثر من 500 صندوق سيشملها العد والفرز ومنها 186 صندوقا لم يتم إرسال نتائجها إلى بغداد".

من ناحية أخرى أصدرت محكمة جنايات نينوى بالعراق خمسة أحكام بالسجن المؤبد بحق خمسة مدانين بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابى فى الموصل.

وقال المتحدث الرسمى باسم مجلس القضاء الأعلى القاضى عبد الستار بيرقدار -فى بيان نشرته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أن "الهيئة الثانية فى محكمة جنايات نينوى نظرت فى قضايا خمسة مدانين بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابى فى الموصل، مضيفا أن "المدانين اعترفوا بانتمائهم للتنظيم الإرهابى واشتركوا بعمليات ضد القوات الأمنية فى المحافظة"، مشيرا إلى أن المحكمة أصدرت أحكامها بالسجن المؤبد لكل منهم وفقا لقانون مكافحة الإرهاب.