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نيويورك تايمز تكشف تفاصيل لقاء دبلوماسيين أمريكيين عناصر طالبان فى قطر

الأحد، 29 يوليه 2018 11:11 ص
نيويورك تايمز تكشف تفاصيل لقاء دبلوماسيين أمريكيين عناصر طالبان فى قطر مقاتلو طالبان
كتبت: إنجى مجدى
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فى تراجع عن سياساتها طويلة الأمد، كشفت مصادر أن دبلوماسيون من الولايات المتحدة أجروا محادثات مباشرة مع ممثلى حركة طالبان، الأفغانية، فى قطر، قبل أسبوع دون حضور ممثلين من حكومة أفغانستان.

وكشف مسؤولان كبيران فى حركة التمرد الأفغانية طالبان، عن تفاصيل اللقاء لصحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، الأحد، غير أن متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية لم ترد على أسئلة حول ما إذا كانت المحادثات قد تمت، ومع ذلك لم تنف الإدارة فى واشنطن التقارير الواردة بشأن مشاركة دبلوماسييها فى مثل هذه المحادثات - وهو تحول كبير فى الاستراتيجية الأمريكية تجاه طالبان فى أفغانستان.

وقالت المتحدثة ستيفانى نيومان: "أى مفاوضات حول المستقبل السياسى لأفغانستان ستكون بين طالبان والحكومة الأفغانية". وتوضح الصحيفة أن المحادثات جرت فى الدوحة، حيث تحتفظ طالبان منذ فترة طويلة بـ"مكتب سياسى" غير رسمى لغرض إعادة بدء عملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة.

وبحسب مسئولين من طالبان تحدثون لنيويورك تايمز، شريطة عدم ذكر أسمائهم، فإن العديد من أعضاء اللجنة السياسية لطالبان وأليس ويلز، الدبلوماسى البارز فى وزارة الخارجية قسم جنوب آسيا، بالإضافة إلى دبلوماسيين أمريكيين آخرين لم يتم الكشف عن هويتهم، شاركوا فى اللقاءات.


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