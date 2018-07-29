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الأحد، 29 يوليه 2018 05:56 م
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عاصفة استوائية تضرب اليابان مصحوبة بأمطار غزيرة

الأحد، 29 يوليه 2018 05:12 م
عاصفة استوائية تضرب اليابان مصحوبة بأمطار غزيرة عاصفة - أرشيفية
طوكيو (أ ف ب)
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ضربت عاصفة استوائية قوية الأحد، وسط اليابان مصحوبة بأمطار غزيرة بعد أقل من شهر على الفيضانات الكارثية.

وضرب الإعصار جونجدارى المصحوب برياح وصلت قوتها إلى 180 كلم فى الساعة الأراضى اليابانية فى أيس عند قرابة الساعة 01,00 صباحا الأحد (السبت 16,00 ت غ) بحسب مرصد الأحوال الجوية.

وقال كوجى كونيتومى المسؤول عن أجهزة إدارة الأزمات فى أوكاياما غرب اليابان "بقينا فى حال تأهب باستمرار منذ الفيضانات الكارثية" مطلع الشهر.

وصرح لفرانس برس، "لحسن الحظ فى هذه المرحلة ليس هناك فيضانات جديدة"، وبعد هطول أمطار غزيرة على شرق اليابان كانت العاصفة تتجه بعد ظهر الأحد، غربا ودعت السلطات عشرات آلاف الأشخاص إلى مغادرة مناطقهم قبل أن تزداد الأمطار.

وبثت قنوات التلفزيون مشاهد لأمواج عالية تضرب الصخور والسدود جنوب غرب طوكيو، وبحسب تلفزيون "إن إتش كاى" العام أصيب ما لا يقل عن 19 شخصا فى 6 مناطق فى الارخبيل.

وألغيت الأحد أكثر من 170 رحلة داخلية وسجلت اضطرابات فى رحلات القطارات.


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