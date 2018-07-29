شاهد فى دقيقة..صراع "الحرملك" بالقصر الأميرى القطرى للإطاحة بموزة

إعداد محمود محيى

كشفت مصادر بالمعارضة القطرية لـ"اليوم السابع" عن صراع داخلى بين زوجات الأمير القطرى تميم بن حمد آل ثانى داخل القصر الأميرى من أجل انتزاع مكانة والدته "موزة بنت المسند"، التى تسيطر على مقاليد الأمور داخل الإمارة الضئيلة حجما ومساحة بالخليج العربى.

ويصل الصراع بين نساء القصر ليس فقط من أجل الإطاحة بموزة بل للفوز بتوريث أحد أبناء إحداهن لوراثة عرش أمير الإرهاب تميم بن حمد.

فى الفيديو جراف التالى يرصد "اليوم السابع" صراع النسوة داخل قصر "الوجبة" بالدوحة .