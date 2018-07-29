video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 12:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد فى دقيقة..صراع "الحرملك" بالقصر الأميرى القطرى للإطاحة بموزة

الأحد، 29 يوليه 2018 11:49 م
شاهد فى دقيقة..صراع "الحرملك" بالقصر الأميرى القطرى للإطاحة بموزة صراع "الحرملك" بالقصر الأميرى القطرى للإطاحة بموزة
إعداد محمود محيى
إضافة تعليق

كشفت مصادر بالمعارضة القطرية لـ"اليوم السابع" عن صراع داخلى بين زوجات الأمير القطرى تميم بن حمد آل ثانى داخل القصر الأميرى من أجل انتزاع مكانة والدته "موزة بنت المسند"، التى تسيطر على مقاليد الأمور داخل الإمارة الضئيلة حجما ومساحة بالخليج العربى.

 

ويصل الصراع بين نساء القصر ليس فقط من أجل الإطاحة بموزة بل للفوز بتوريث أحد أبناء إحداهن لوراثة عرش أمير الإرهاب تميم بن حمد.

 

فى الفيديو جراف التالى يرصد "اليوم السابع" صراع النسوة داخل قصر "الوجبة" بالدوحة .

 

 


إضافة تعليق

تميم

قطر

موزة

الشيخة موزة

والدة امير الارهاب

نساء تميم

الحرملك

صراع

الخليج العربى

المعارضة القطرية




لا تفوتك
السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة