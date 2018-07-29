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تعرف على إجراءات حماية الشواطىء من التغيرات المناخية × 5 معلومات

الأحد، 29 يوليه 2018 03:30 ص
تعرف على إجراءات حماية الشواطىء من التغيرات المناخية × 5 معلومات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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تنفذ وزارة الموارد المائية والرى، العديد من المشروعات لحماية الشواطىء من التغيرات المناخية، الهادفة لحماية الشواطىء المصرية على امتداد السواحل الشرقية والشمالية، والحفاظ عليها من التآكل والنحر ومواجهة التداعيات المحتملة للتغيرات المناخية.

وفى التقرير التالى نوضح أنواع الحماية التى يتم تنفيذها:

1- الحواجز الظاهرة: تكون عبارة عن كتل من البلوكات الخرسانية وتعمل على امتصاص طاقة الأمواج قبل وصولها لخط الشاطىء ويتم تكوين منطقة محمية خلفها، واكتساب أراضى جديدة ويتم "تنفيذها فى رأس البر و بورسعيد" .

 2- الحواجز الغاطسة: يتم تنفيذها بطبقات من الأحجار المتدرجة والكتل الخرسانية، تكون أقل من منسوب سطح البحر بحوالى 50 سنتيمتر، وعلى بعد 300 متر داخل البحر، بحيث تحافظ على الشكل الجمالى للبحر.

3- الحائط البحرى: هو نوع من أنواع الحماية وينشأ على خط الشاطىء، ويعمل على امتصاص طاقة الأمواج المهاجمة للشاطىء وإيقاف تراجع خط الشاطىء ومن أمثلة الحائط البحرى عند مصب فرعى النيل دمياط ورشيد.

 4- الألسنة البحرية: هى عبارة عن امتداد من الأحجار والكتل الخرسانية داخل البحر وتستخدم فى البواغيز لمنع الترسيب داخل البواغز مثل بواغز مثلث الديبة بعزبة البرج فى دمياط وبواغز أشتوم الجميل 1،2 فى بورسعيد وبواغيز البحيرات الشمالية.

5- التغذية بالرمال: تستخدم لتعويض الشواطىء التى تتعرض للنحر سواء من البحر أو من المحاجر ويتم تنفيذ أعمال تغذية بالرمال لأغلب الشواطىء المصرية خاصة الإسكندرية والعريش.

 


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