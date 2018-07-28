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فيديو.. السيسى: "أقسم بالله ولا جنيه أخذته الحكومة من المشروعات المقامة حاليا"

السبت، 28 يوليه 2018 07:13 م
فيديو.. السيسى: "أقسم بالله ولا جنيه أخذته الحكومة من المشروعات المقامة حاليا" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب كريم كشك
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة لم تأخذ أى أموال من المشروعات الجديدة المقامة حاليًا.

وأوضح الرئيس السيسى، خلال كلمته بجلسة "استراتيجية تطوير التعليم" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب، بجامعة القاهرة، قائلًا: "أقسم بالله العظيم، ولا جنيه ورق الحكومة أخذته من كل المشروعات القائمة حاليًا، وكل ذلك عبارة عن أفكار لتغيير شكل ومضمون وجه الدولة".

وأضاف الرئيس السيسى، قائلًا:"الدعم المقدم من الدولة يصل إلى 334 مليار جنيه، ولا يدخل ضمنها المنظومة التعليمية، ولو فرصة العمل بتتكلف مليون جنيه هعمل بهم كل عام 330 ألف فرصة عمل، ولو بتتكلف 100 ألف جنيه، سيوفرون 3.3 مليون فرصة عمل".

وأضاف السيسى، قائلًا: "الـ330 مليون جنيه، لو تم وضعهم فى منظومة الإسكان، لبناء وحدات سكنية، تتكلف الوحدة السكنية 300 ألف جنيه، سيتم توفير مليون وحدة بالعام".


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الرئيس عبد الفتاح السيسى

المؤتمر الوطنى السادس للشباب

جامعة القاهرة

التعليم

الدعم




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