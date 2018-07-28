سفير مصر بالسودان: القيادات لديها إرادة لإنفاذ اتفاقيات التعاون بين البلدين

(أ ش أ)

قال سفير مصر لدى الخرطوم أسامة شلتوت، إن هناك إرادة لدى قيادتى البلدين لإنفاذ اتفاقيات التعاون وإنزالها على أرض الواقع ، كاشفا عن اتفاق تم لزيارة عدد من المسئولين السودانيين برئاسة وكيل وزارة الخارجية الى مصر فى أغسطس المقبل ، للتفاكر حول ما تم إنفاذه من الاتفاقيات.

وأوضح شلتوت، فى تصريح للمركز السودانى للخدمات الصحفية اليوم السبت ، أنه سيتم خلال الزيارة بحث الاتفاقيات الجديدة التى يمكن توقيعها فى اجتماعات اللجنة الرئاسية المشتركة التى ستعقد فى أكتوبر المقبل بالخرطوم.

وقال شلتوت إن الاجتماعات الرئاسية ستسبقها عدة اجتماعات على المستوى الوزارى ، مشيراً إلى وجود عدد من الاتفاقيات سيتم بحثها فى القاهرة ، وكذلك مصفوفة عمل بين البلدين سترى النور خلال الفترة المقبلة.

وكشف شلتوت عن توجيهات صدرت لوزيرى خارجية البلدين بمتابعة وثيقة الشراكة الاستراتيجية التى تم توقيعها فى أكتوبر 2016 ، ووضع جداول زمنية محدد لإنفاذها.