رئيس الحكومة: نستهدف تنفيذ 200 ألف فصل وإنشاء 100 مدرسة يابانية بـ4 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن "بناء الإنسان المصرى" يعد أيقونة عمل الحكومة من خلال برنامجها الطموح الذى يسعى من خلال محاوره المختلفة إلى بناء نظام تعليمى عصرى يعتنى ببناء الشخصية المصرية وترسيخ الانتماء.

وأوضح رئيس الوزراء، أن مصر شهدت السنوات الأربع الماضية الانتهاء من 39.5 ألف فصل، وبناء 45 مدرسة يابانية، وتدريب 1.1 مليون معلم وإدارى، فضلًا عن محو أمية 2.5 مليون مواطن، مشيرا إلى أن المستهدف خلال السنوات الأربع القادمة الانتهاء من تنفيذ 200 ألف فصل بواقع 50 ألف فصل سنويا بما يوفر 75% من حجم الاحتياج الكلى من الفصول المدرسية، إلى جانب الانتهاء من انشاء 100 مدرسة يابانية بالاضافة إلى تطوير وتجهيز 112 مدرسة لتطبيق التجربة اليابانية، وإتاحة 500 ألف فرصة تدريبية من خلال برنامج "المعلمون أولاُ"، كما من المستهدف محو أمية 8 ملايين مواطن.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمته بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب، إلى أن الحكومة تهدف أيضًا لتطوير البنية التحتية لمنظومة البحث العلمى، وتحسين مخرجات التعليم الجامعى، مشيرًا إلى أن السنوات الأربع الماضية تم خلالها إنشاء 73 كلية حكومية، و8 جامعات خاصة، وبلغ إجمالى عدد الأبحاث المنشورة دوليًا للمصريين 18.9 الف بحث، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف خلال السنوات الأربع المقبلة إنشاء 8 جامعات تكنولوجية حديثة، و11 جامعة حكومية وأهلية دولية جديدة، و100 كلية حكومية بحلول 2021/2022 ليصل إجمالى الكليات فى مصر إلى 576 كلية، إلى جانب تعزيز دور البحث العلمى بمبلغ 4.6 مليار جنيه، و920 مليون جنيه لتحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجى.