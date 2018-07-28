القوات الأفغانية تستعيد مديرية بشمال البلاد بعد استيلاء مسلحى طالبان عليها

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تمكنت قوات الأمن الأفغانية من استعادة السيطرة على مديرية (خواجة غار) بإقليم تخار شمال البلاد، بعد أن سيطر عليها مسلحو حركة "طالبان" إثر هجوم منسق على مركز المديرية أمس الجمعة.

ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، اليوم السبت، عن المتحدث باسم قوات الكوماندوز فى المنطقة العسكرية الشمالية سليم جواد، قوله، "إن قوات الأمن الأفغانى شنت عملية عسكرية بعد فترة قصيرة من استيلاء المسلحين على المديرية"، مضيفًا "أنه تم صد المسلحين وإجبارهم على التراجع واستعادت القوات السيطرة على المديرية، وما زالت عمليات التطهير مستمرة فى أجزاء منها".

من جانبه، أوضح المتحدث باسم شرطة الإقليم خليل أسير، أن قوات الأمن لم تتكبد أى خسائر بشرية خلال العملية، بدوره، أكد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، أن المديرية ما زالت تحت سيطرة مسلحيها، وأنهم تقدموا كذلك باتجاه بلدة كوكشى، كما زعم مجاهد بأن قوات الأمن تكبدت خسائر بشرية، واستولى مسلحو الحركة على أسلحة خلال الهجوم على وسط المديرية.