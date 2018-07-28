القبض على المتهم بقتل ابن عمه بسبب خلافات سابقة بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على سائق لاتهامه بقتل ابن عمه بسبب خلافات سابقة بينهما بالبدرشين، كما تم ضبط السلاح النارى المستخدم فى الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عدد من الأشخاص، وبانتقال الرائد محمد أبو القاسم، رئيس مباحث البدرشين والرائد أحمد عبد الصمد، والنقيب أحمد فايز إلى محل الواقعة، تبين إطلاق سائق النار على ابن عمه، مما أسفر عن مقتله بسبب خلافات سابقة بينهما.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث بإشراف العميد حسن عليوة رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة من القبض على المتهم، كما تم ضبط السلاح المستخدم فى الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.