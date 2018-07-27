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الجمعة، 27 يوليه 2018 04:32 م
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تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة فى حملة بالفيوم

الجمعة، 27 يوليه 2018 03:43 م
تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة فى حملة بالفيوم حملة إزالة تعديات علي الأراضي - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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تمكنت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، بالبناء والزراعة بمساحة إجمالية تقدر بـ 77 فدانا، و890 مترا، بدائرتي مركزي الفيوم وسنورس.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، وجه الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، لتنفيذ الحملة العاشرة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، والتي لا يجوز تقنينها وعليها منفعة عامة.

وتمكنت الحملة، من تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات بالزراعة على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحميات الطبيعية بمركز سنورس، بإجمالي مساحة 77 فدانا، و8 قرارات إزالة تعديات بالبناء على أراضي أملاك الدولة بدائرة مركز الفيوم، بإجمالي مساحة 890 متر.

 

 

 

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