اليوم إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى فى جنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال الشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن اليوم الجمعة، ستقام صلاة الخسوف عقب صلاة العشاء بالمساجد الكبرى بمدن جنوب سيناء.

وأكد الراوى، أنه تم اختيار ثلاث مساجد كبرى فى كل مدينة ليتم بهم صلاة الخسوف، وأن صلاة الخسوف سنة مؤكدة، تصلى فى السفر والحضر وعدد ركعاتها ركعتان وتصلى على النحو التالى : الركعة الأولى يكبر الإمام ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ شيئا من آيات القرآن الكريم ويطيل فى القراءة إطالة لايشق بها على المأمومين ثم يركع ركوع الصلاة الفريضة

ثم يرفع من الركوع ويقرأ الفاتحة مرة ثانية ثم آيات من القرآن أقل من المرة الأولى ثم يركع ويسجد سجدتين كالصلاة المكتوبة تماما. أما الركعة الثانية : يكبر ويقوم للركعة الثانية ويفعل مثلما فعل تماما فى الركعة الاولى ويقرأ الآيات من القرأن وتكون أقل ثم يشهد ويسلم .

وأوضح الراوى أن وقت صلاة خسوف القمر من لحظة بداية الخسوف الى إنجلاء القمر. وكشف الراوى، أن الكسوف هذه الليلة هو أطول خسوف منذ 83سنة تقريبا ويستمر تقريبا 100دقيقة.

وأكد الراوى، أن الخسوف آية من آيات الله التى يخوف الله بها عباده فقال تعالى (فإذا برق البصر، وخسف القمر، وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يؤمئذ بما قدم وأخر).