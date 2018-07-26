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الخميس، 26 يوليه 2018 02:58 م
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وفد أمنى بريطاني يزورأسرة مريم مصطفى بالقاهرة لإبلاغهم تطورات قضية مقتلها

الخميس، 26 يوليه 2018 02:33 م
وفد أمنى بريطاني يزورأسرة مريم مصطفى بالقاهرة لإبلاغهم تطورات قضية مقتلها مريم عبد السلام
كتبت رباب فتحى
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زار رئيس شرطة نوتنجهامشاير "روب جريفين" وضابط الشرطة البريطانى المكلف بدعم عائلة مريم عبد السلام، التى قتلت فى بريطانيا، مصر اليوم، من أجل اطلاع العائلة بشأن آخر التطورات، بحسب بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة.

 

قال رئيس شرطة نوتنجهامشاير روب جريفين: "نحن نفهم عمق الاهتمام والحزن والقلق في مصر والمملكة المتحدة بسبب وفاة مريم، وسنظل ملتزمين بتحقيق العدالة.

 

وقال بيان السفارة البريطانية: "قامت شرطة نوتنغهامشاير، التي تعمل عن كثب مع زملاء من وحدة الجرائم الكبرى في إيست ميدلاندز، بإجراء تحقيق شامل ومهني في القضية.

 

"خلال التحقيق قمنا بتجميع كل الأدلة المتاحة بدقة وأولينا اهتماما بشكل خاص لبحث التصور القائم على أن هذا الهجوم قد يكون بدافع الكراهية.

 

"لقد قدمنا كل هذه الأدلة لدائرة الادعاء الملكي حتى يتمكنوا من النظر فيها والتوصل إلى قرار حول الخطوات التالية في هذه القضية.

 

"لقد كنت على اتصال بشكل منتظم بأسرة مريم وممثلهم القانوني وكانت الخارجية البريطانية على اتصال وثيق بالسلطات المصرية على مدى الأشهر الخمسة الماضية لإبقائهم على دراية كاملة بالتقدم المحرز في التحقيق."

 


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مريم مصطفى

رئيس شرطة نوتنغهامشاير

السفارة البريطانية

المملكة المتحدة




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