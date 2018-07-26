رئيس مصلحة الضرائب العقارية: العشة فى المصيف عليها ضريبة

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن العشة فى المصيف عليها ضريبة عقارية، مضيفة:"أى شخص عنده وحدة ورثها وهو فقير الحال، ولا يملك سداد الضريبة عليها، يتم عمل بحث عن حالته ويقدم للمصلحة ويتم بحثه وتقوم الدولة بدفع الضريبة عنه".

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "على مسئوليتى"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن المواطن الذى يمتلك وحدة سكنية تجاوز قيمتها حد الإعفاء "2 مليون جنيه"، وليس لديه مصدر دخل يقدم ما يفيد بذلك، وتنظر لجنة فى هذا، ويتم رفع الأمر إلى وزير المالية، ويتم تجنب الضريبة منه، وتدفعها الدولة نيابة عنه.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن كل تلك التفاصيل موجودة فى القانون.