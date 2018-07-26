video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 12:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس مصلحة الضرائب العقارية: العشة فى المصيف عليها ضريبة

الخميس، 26 يوليه 2018 12:18 ص
رئيس مصلحة الضرائب العقارية: العشة فى المصيف عليها ضريبة الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية
كتب أحمد عبد الرحمن
إضافة تعليق

قالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن العشة فى المصيف عليها ضريبة عقارية، مضيفة:"أى شخص عنده وحدة ورثها وهو فقير الحال، ولا يملك سداد الضريبة عليها، يتم عمل بحث عن حالته ويقدم للمصلحة ويتم بحثه وتقوم الدولة بدفع الضريبة عنه".

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "على مسئوليتى"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن المواطن الذى يمتلك وحدة سكنية تجاوز قيمتها حد الإعفاء "2 مليون جنيه"، وليس لديه مصدر دخل يقدم ما يفيد بذلك، وتنظر لجنة فى هذا، ويتم رفع الأمر إلى وزير المالية، ويتم تجنب الضريبة منه، وتدفعها الدولة نيابة عنه.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن كل تلك التفاصيل موجودة فى القانون.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الضرائب العقارية بالأقصر تقيم مخيم توعية للرد على إستفسارات المواطنين

مساعد وزير المالية: السداد الإلكترونى للضريبة العقارية بدأ العمل به بالفعل

ساميه حسين

الضريبه العقاريه

العشه فى المصيف




لا تفوتك
32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة