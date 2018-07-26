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الخميس، 26 يوليه 2018 12:40 م
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تحرير 1702 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية

الخميس، 26 يوليه 2018 12:03 م
تحرير 1702 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية حملات مروريه-ارشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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شنت إدارة المرور بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 1702 مخالفة مرورية.

 

وكلف اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، اللواء محمد درويش مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة مرورية مكبرة على الطرق الرئيسية، والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى.

 

كما أسفرت الحملة عن تحرير 306 مخالفات انتظار خاطئ وتحصيل 29850 جنيها، وسحب 25 دراجة نارية وحجز 2 دراجات.

 

كما تمكن رجال المرور بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، من سحب 39 رخصة وتحصيل 3700 جنيه غرامة.

 

جاء ذلك فى ضوء تفعيل الإجراءات القانونية والتصدى بحزم للمخالفات المرورية، وخاصة ظاهرة السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ وضبط كافة المركبات التى تسير بدون لوحات معدنية وخاصة الدراجات النارية، ومتابعة مدى الالتزام بتطبيق أحكام القانون، وإعادة الانضباط وإزالة كافة المعوقات التى تعوق الحركة المرورية والاختناقات على الطرق خاصة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى والدائرى.

 


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