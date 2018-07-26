video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 01:11 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق بسبب ماس كهربائى فى منزل بالدقهلية

الخميس، 26 يوليه 2018 12:24 م
السيطرة على حريق بسبب ماس كهربائى فى منزل بالدقهلية حريق -ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق
تمكن ضباط الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بمنزل ببقرية السماحية التابعة لمركز بلقاس نتيجة ماس كهربائى.
 
كان تلقى اللواء محمد حجيى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شربباش مدير مباحث المديرية بورود ببلاغ لمركز شرطة بلقاس ، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل بقرية "السماحية الكبرى" دائرة المركز. 
 
وعلى الفور انتقل العقيد هيثم حجى مأمور المركز، والرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث المركز،  وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ  وتم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ملك المدعو محمد ا. 41 سنه عامل ، ومقيم بذات القرية، وامتداد النيران إلى حظيرة ماشية " خالية " ملحقة بالمنزل مشيدة بالبلوك الأبيض ومعروشة بالسدة والعروق الخشبية. 
 
نجم عن ذلك احتراق بعض محتويات المنزل وسقف الحظيرة, ولم ينجم عنه ثمة إصابات، وبسؤال مالك المنزل علل سبب الحريق نتيجة ماس كهربائى بالتوصيلات الداخلية بالمنزل، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، حيث تم التحفظ على مكان الحريق وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة. 
 
 
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تعاين موقع حريق مركب الصيد بميناء الأتكة بالسويس

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الحوادث

مركز بلقاس




لا تفوتك
أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

الشرطة الصينية: انفجار السفارة الأمريكية ناجم عن قطعة ألعاب نارية

الشرطة الصينية: انفجار السفارة الأمريكية ناجم عن قطعة ألعاب نارية

أسعار رحلات الشباب للدار الآخرة عبر البحر المتوسط.. تكلفة الهجرة غير الشرعية تتراوح من 30 إلى 65 ألف جنيه.. النيابة تحقق مع متهم بالنصب على المواطنين.. التحريات: استقطب راغبى السفر وزور أوراق هجرتهم للخارج

أسعار رحلات الشباب للدار الآخرة عبر البحر المتوسط.. تكلفة الهجرة غير الشرعية تتراوح من 30 إلى 65 ألف جنيه.. النيابة تحقق مع متهم بالنصب على المواطنين.. التحريات: استقطب راغبى السفر وزور أوراق هجرتهم للخارج

صور.. "كهرباء بنى سويف" تضئ سماء مصر.. " اليوم السابع " داخل المحطة بعد افتتاحها.. ومدير التركيبات: حفرنا 1.7 مليون متر مكعب من الأحجار لإقامتها.. ومدير المحطة: تم تحميلها على الشبكة القومية بصورة كاملة

صور.. "كهرباء بنى سويف" تضئ سماء مصر.. " اليوم السابع " داخل المحطة بعد افتتاحها.. ومدير التركيبات: حفرنا 1.7 مليون متر مكعب من الأحجار لإقامتها.. ومدير المحطة: تم تحميلها على الشبكة القومية بصورة كاملة

علشان ميكسفكيش فى العزومات.. إزاى تعدلى سلوك طفلك وميمدش إيده على حاجة

علشان ميكسفكيش فى العزومات.. إزاى تعدلى سلوك طفلك وميمدش إيده على حاجة

فيديو .. قصة كفاح محمد صلاح أشهر "مولود" للدوري المصرى

فيديو .. قصة كفاح محمد صلاح أشهر "مولود" للدوري المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة