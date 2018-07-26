السيطرة على حريق بسبب ماس كهربائى فى منزل بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بمنزل ببقرية السماحية التابعة لمركز بلقاس نتيجة ماس كهربائى.

كان تلقى اللواء محمد حجيى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شربباش مدير مباحث المديرية بورود ببلاغ لمركز شرطة بلقاس ، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل بقرية "السماحية الكبرى" دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل العقيد هيثم حجى مأمور المركز، والرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ملك المدعو محمد ا. 41 سنه عامل ، ومقيم بذات القرية، وامتداد النيران إلى حظيرة ماشية " خالية " ملحقة بالمنزل مشيدة بالبلوك الأبيض ومعروشة بالسدة والعروق الخشبية.

نجم عن ذلك احتراق بعض محتويات المنزل وسقف الحظيرة, ولم ينجم عنه ثمة إصابات، وبسؤال مالك المنزل علل سبب الحريق نتيجة ماس كهربائى بالتوصيلات الداخلية بالمنزل، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، حيث تم التحفظ على مكان الحريق وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة.