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الذهب يتراجع 3 جنيهات وعيار 21 بـ617 جنيها للجرام

الخميس، 26 يوليه 2018 12:08 م
الذهب يتراجع 3 جنيهات وعيار 21 بـ617 جنيها للجرام الذهب - صورة ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
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شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 26-7-2018 تراجعا بقيمة 3 جنيهات ليسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 617 جنيها للجرام حتى الآن، عقب تراجع سعر أوقية الذهب لتسجل 1227 دولارا حتى الآن.

وبهذا الانخفاض تكون أسعار الذهب عاودت للتراجع مرة أخرى بعد ارتفاعها أمس لعدة ساعات بقيمة 3 جنيهات، عقب موجة انخفاض ملحوظ الأسبوع الماضى، نتيجة رفع الفائدة فى أمريكا.

وبلغ سعر الذهب اليوم لعيار 18 وهو ثانى عيار من حيث الانتشار والمبيعات بسوق الصاغة 528 جنيها، فيما سجل الذهب عيار عيار 24 وهو الأقل من حيث التواجد فى السوق المصرى بل لا يوجد تعامل عليه 705 جنيهات.

 

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 4936 جنيها ويزن حوالى 8 جرامات من الذهب عيار 21 ويبلغ سعر أوقية الذهب حاليا 1227 دولارا الآن.

 


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