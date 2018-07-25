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الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:48 ص
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محافظ جنوب سيناء يلتقى وفد "التعليم" للتنسيق لملتقى العربى لطلاب الإحتياجات الخاصة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:13 ص
محافظ جنوب سيناء يلتقى وفد "التعليم" للتنسيق لملتقى العربى لطلاب الإحتياجات الخاصة محافظ جنوب سيناء يلتقي وفد وزارة التربية والتعليم
جنوب سيناء- فايزة مرسال
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التقي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بوفد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وهم ياسمين هلال، وأحمد صابر فى إطار الإجتماع التحضيرى الثانى بشأن التنسيق لعقد الملتقى العربى الأول لطلاب مدارس ذوى الاحتياجات الخاصة المزمع عقده في أول أكتوبر 2018 بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبحضور نخبة من الشخصيات العامة والوزراء ووفود 5 دول عربية.

يشهد الملتقى عروض ثقافية وفنية للطلاب وبطولة للكرة الخماسية، ومؤتمر علمى على هامش الملتقى لدعم فكرة الدمج للطلاب.

حضر اللقاء اللواء نادر عشماوى، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، واللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.


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