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الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:08 م
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محافظة أسوان: تنفيذ 29 قرار إزالة لتعديات على أراضى الدولة بمركز إدفو

الأربعاء، 25 يوليه 2018 04:40 م
محافظة أسوان: تنفيذ 29 قرار إزالة لتعديات على أراضى الدولة بمركز إدفو إزالة تعديات
أسوان - ندى سليم
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قال اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، إنه على مدار يومين تم تنفيذ حملة مكبرة بمدن وقرى مركز إدفو، أسفرت عن تنفيذ 29 قرار إزالة لتعديات على أراضى بناء ملك الدولة، إذ صدر 15 قرار إزالة بمساحة 14 ألفا و717 م2،  بقرية الرتاج التابعة لمدينة الرديسية، وأيضا مناطق المفالسة والدقاديق والشيخ على التابعين لقرية الكلح شرق، بجانب منطقة العوينية التابعة لقرية الحجز بحرى، فضلا عن تنفيذ 14 قرار إزالة بمساحة إجمالية 4836 م2 منها 9 قرارات إزالة بمساحة 1797 م2 بمنطقة المعمارية التابعة لمدينة البصيلية.

وأشار أيمن رضا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، إلى أن الحملة المكبرة التى داهمت حالات التعدى على أراضى الدولة شارك فيها تشكيلات أمنية كبيرة من قوات مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء خالد يوسف مساعد مدير الأمن لفرقة الشمال، مدعمة بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة وهدم المبانى ، موضحاً أن هذه الحملات تتم بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن أسوان لتنفيذ  قرارات الإزالة، بجانب الاستغلال الأمثل لهذه الأراضى وفقاً للمخطط الاستراتيجى والتفصيلى للمدن والقرى.

 


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