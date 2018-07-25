الداخلية تشن حملات مكبرة بوسائل المواصلات وتضبط هاربين من أحكام

كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني

واصلت شرطة النقل والمواصلات حملاتها الأمنية، وتمكنت مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الزقازيق من ضبط شخصين سبق إتهام أحدهما فى قضية " سرقة مهمات مصلحية " أثناء سرقة مهمات مصلحيه خاصة بهيئة السكة الحديد عبارة عن " 13 قطعة فرامل حديدية " صالحة للاستعمال " خاصة بقطارات السكة الحديد وزنت 95 كيلو جرام " من داخل حوش الورشة بالمحطة، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما " 2 لفافة لمخدر الهيروين وزنتا 5 جرامات، سلاح أبيض " وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما واقعة السرقة بقصد بيع المسروقات لتجار الخردة، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

وتمكنت الخدمة الأمنية المعينة بحوش فرز محطة سكك حديد طنطا التابعة لقسم شرطة محطة سكك حديد طنطا من ضبط أحد الأشخاص، مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى "سلاح أبيض " أثناء سرقة مهمات مصلحيه خاصة بهيئة السكة الحديد عبارة عن "عدد من المسامير والصواميل الخاصة بتثبيت القضبان بفلنكات السكة الحديد وزنت 40 كيلو جراما" وذلك من داخل حوش فرز المحطة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد بيع المسروقات لتجار الخردة.

وضبطت مباحث قسم شرطة ثالث مترو الأنفاق أحد الأشخاص أثناء تواجده بمحطة كلية الزراعة وبحيازته " 2000 جنيه عبارة عن 20 ورقة فئة المائة جنيه تحمل رقم موحد تختلف فى ألوانها وملمسها عن مثيلاتها من الأوراق المالية الصحيحة " يشتبه أن تكون مقلده " وبمواجهته اعترف بحيازته للأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها.

وتمكنت مباحث قسم شرطة ثالث مترو الأنفاق من ضبط أحد الأشخاص أثناء تواجده بمحطة كلية الزراعة لمترو الأنفاق، وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس وزنت 150 جراما، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وأثمرت جهود مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد طنطا عن ضبط أحد الأشخاص سبق اتهامه فى 8 قضايا آخرهم قضية " سرقة " وذلك حال قيامه بسرقة مبلغ مالى من الكشك الخاص بإحدى السيدات أثناء وجودهما بمحطة سكة حديد طنطا، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتمكنت مباحث فرع شركات النقل بالزقازيق من ضبط شخصين أحدهما مسجل شقى خطر سرقات عامة وسبق اتهامه فى 22 قضية " سرقة متنوعة "، والثانى سبق اتهامه فى 6 قضايا " سرقات عامة " وذلك أثناء تواجدهما بموقف أتوبيس الزراعة دائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية، وبحوزة أحدهما هاتف محمول من متحصلات سرقة وتم التوصل لمالكه.

وتمكنت مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة من ضبط محكوم عليه هارب فى 8 قضايا اخرهم قضية " سرقة " والمحكوم عليه فيها بالحبس لمدة سنة " حال قيامه بسرقة حافظة نقود من أحد المواطنين أثناء تواجدهما بمحطة سكة حديد القاهرة، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة.

ونجحت مباحث قسم شرطة ثان مترو الأنفاق فى ضبط أحد الأشخاص حال قيامه بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات أثناء تواجدهما بمحطة حمامات القبة لمترو الأنفاق، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدا.