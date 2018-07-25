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الإحصاء: ارتفاع إيرادات "السكة الحديد" لـ175.9 مليون جنيه خلال يونيو الماضى

الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:35 م
الإحصاء: ارتفاع إيرادات "السكة الحديد" لـ175.9 مليون جنيه خلال يونيو الماضى الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء
كتبت- هبة حسام
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أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تحقيق هيئة السكك الحديدية لارتفاعا فى إيراداتها خلال شهر يونيو الماضى، سواء على الأساس الشهر  أى مقارنة بشهر مايو السابق له، أو على الأساس السنوى أى مقارنة بشهر يونيو المماثل من عام 2017.

 

وبحسب البيانات الإحصائية، والصادرة فى تقرير حديث خلال شهر يوليو الجارى، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، بلغت إيرادات السكة الحديد المحققة فى يونيو الماضى "2018" نحو 175.9 مليون جنيه، مقابل 150 مليون جنيه فى يونيو 2017، و 167.9 مليون جنيه فى مايو 2018.

 

كما أشارت البيانات إلى عدد الركاب الذين استخدموا القطارات فى شهر يونيو الماضى، حيث بلغ 21.5 مليون راكب، مقابل 20.2 مليون راكب فى يونيو 2017، و 20.9 مليون راكب فى مايو 2018، أما كميات البضائع المنقولة باستخدام القطارات، فبلغت 280.4 ألف طن خلال يونيو 2018.

 

وبالرغم من ارتفاع الإيرادات، إلا أن حوادث القطارات لم تنخفض، حيث سجل شهر يونيو الماضى 168 حادث، وهو ما شكل ارتفاعا مقارنة بالشهر المماثل من عام 2017، والذى بلغ عدد حوادث القطارات خلاله 116 حادث، وعن حوادث شهر يونيو الماضى "2018"، نتج 4 حالات وفاة ومصاب واحد فقط

السكة الحديد
السكة الحديد

 


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