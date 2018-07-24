صور.. وفاة أكثر من 20 شخصا بسبب حرائق الغابات فى اليونان

قال متحدث باسم الحكومة اليونانية اليوم الثلاثاء، إن حريق غابات مستعر شرقى العاصمة أثينا قتل أكثر من 20 شخصا وأصاب أكثر من 100 بينهم 16 طفلا.

ويكافح أفراد الإطفاء في اليونان عدة حرائق قرب أثينا منذ أكثر من 12 ساعة، وسجل أكبر عدد من القتلى والمصابين فى منطقة ماتى.

وقال المتحدث الحكومى ديمتريس تساناكوبولوس فى بيان بثه التلفزيون "هذه للأسف أكبر أعداد للمصابين والقتلى، أناس لم يستطيعوا المغادرة وكانوا محاصرين فى منازلهم أو سياراتهم".