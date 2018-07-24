حصاد العالم.. ترامب مستعد لعقد "اتفاقية حقيقية" مع إيران

كتب: محمد محسن أبو النور

نشر "اليوم السابع" على مدار اليوم العديد من التقارير فى الشأن العربى والدولى، إلا حديث الرئيس دونالد ترامب عن استعداد بلاده لعقد اتفاقية حقيقية مع إيران إلى جانب ما يحدث فى كوريا الشمالية وبريطانيا سيطرت على المتابعات الدولية، فى حين سيطر الوضع فى السودان والخليج العربى على المتابعات العربية.

أخبار العالم

ترامب: واشنطن مستعدة لعقد "اتفاقية حقيقية" مع إيران

ترامب يرحب ببدء تفكيك محطة لإطلاق الأقمار الاصطناعية بكوريا الشمالية

تريزا ماى تبلغ البرلمان توليها السيطرة الكاملة على مفاوضات بريكست

أخبار العرب

الفرنسية: قمة خليجية ـ أمريكية قبل نهاية العام لحل أزمة قطر

بن سلمان يوجه بتفعيل حزمة من التعاون الاقتصادى مع كردستان العراق

السودان وروسيا يوقعان اتفاقية لاكتشاف الغاز بالبحر الأحمر