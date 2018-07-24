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حصاد العالم.. ترامب مستعد لعقد "اتفاقية حقيقية" مع إيران

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 09:14 م
حصاد العالم.. ترامب مستعد لعقد "اتفاقية حقيقية" مع إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
كتب: محمد محسن أبو النور
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نشر "اليوم السابع" على مدار اليوم العديد من التقارير فى الشأن العربى والدولى، إلا حديث الرئيس دونالد ترامب عن استعداد بلاده لعقد اتفاقية حقيقية مع إيران إلى جانب ما يحدث فى كوريا الشمالية وبريطانيا سيطرت على المتابعات الدولية، فى حين سيطر الوضع فى السودان والخليج العربى على المتابعات العربية.

 

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