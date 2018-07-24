الفرنسية: قمة خليجية أمريكية قبل نهاية العام لحل أزمة دول الخليج مع قطر

أ ف ب

بثت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء تصريحات لراين كليها القائم بالأعمال الأمريكى قال فيها إن واشنطن ستكثّف جهودها خلال الأشهر المقبلة لضمان انهاء الأزمة فى الخليج خلال قمة خليجية أمريكية تعقد قبل نهاية العام.

وقال كليها فى مؤتمر صحفى "نريد ان نصل الى قمة يحضرها جميع قادة الدول (الخليج)"، مضيفا "ربما يكون ذلك فى سبتمبر أو أكتوبر".

وأضاف "سيكون هناك عمل مكثّف من قبلنا مع كل بلد مشارك لايجاد زخم من أجل ان نحقق نجاحا كبيرا فى القمة عندما يدعو الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كل زعماء الدول للحضور".