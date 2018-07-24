ترامب: واشنطن مستعدة لعقد "اتفاقية حقيقية" مع إيران

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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن إيران لم تعد "نفس الدولة" التى كانت عليها وأن واشنطن على استعداد لعقد "اتفاقية حقيقية" مع طهران ، واصفاً الاتفاقية النووية التى وقعتها الإدارة الأمريكية السابقة بأنها "كارثة".

وأضاف ترامب، فى حديثه إلى المحاربين القدامى فى ولاية ميزورى الأمريكية، أن واشنطن لازالت تسعى إلى نزع السلاح من كوريا الشمالية، وإلى ضمان مستقبل من الازدهار والسلام فى شبه الجزيرة الكورية، إلا أنه أوضح أنه ليست هناك دلائل على أن كوريا الشمالية بدأت عملية التخلص من موقع رئيسى للصواريخ.

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكى إن الولايات المتحدة تقوم الآن بأكبر إعادة بناء لقواتها المسلحة فى تاريخها، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 700 مليار دولار للدفاع الأمريكى هذا العام، و716 مليار دولار العام القادم، كما أكد تصميم بلاده على التخلص من تنظيم "داعش".

وأضاف أنه عندما تولى الرئاسة الأمريكية كانت أمامه وثيقة بقيمة مليار دولار مخصصة لنقل السفارة الأمريكية فى إسرائيل إلى لقدس، كان ينبغى التوقيع عليها، مشيراً إلى أنه سعى إلى سرعة نقل السفارة .

وفى تغريدة بموقع التواصل الاجتماعى (تويتر) أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، قال ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه قلق بشدة من أن روسيا ستحارب بقوة كبيرة لتحظى بتأثير على الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وأوضح أنه "بناء على حقيقة أنه لا يوجد رئيس أكثر شدة حيال روسيا منى، (الروس) سيدفعون بشدة باتجاه الديمقراطيين.. بالتأكيد هم لا يريدون ترامب".



وواجه ترامب انتقادات من الحزبين الجمهورى والديمقراطى حول موقفه من مسألة التدخل الروسى فى الانتخابات، بعد مؤتمر صحفى جمعه بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين الأسبوع الماضى لم يجزم فيه بدور روسيا فى انتخابات 2016 الرئاسية رغم تأكيدات أجهزة الاستخبارات الأمريكية.



وعاد ترامب ليؤكد الأسبوع الماضى أنه يقبل ما توصلت إليه الأجهزة الاستخباراتية حول التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية فى 2016.