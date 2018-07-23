روسيا تعتقل موظفا فى مركز بحوث بتهمة نقل معلومات سرية لإحدى دول الناتو

موسكو(أ ش أ)

اتهمت وكالات إنفاذ القانون الروسية موظفا بمعهد البحوث المركزى للهندسة الميكانيكية، يدعى فيكتور كوديافتسيف، بنقل معلومات سرية حول تقنيات تطوير طائرات تفوق سرعة الصوت إلى إحدى دول حلف شمال الأطلسى "الناتو".

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن عضو لجنة المراقبة العامة الروسية، يفجينى إنكييفا قولها "إن الموظف البالغ من العمر 74 عاما، معتقل فى سجن التحقيق "ليفورتوفو"، بتهمة الخيانة".

وذكرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، أن مديرها العام، دميترى روجوزين، أمر بتوفير أقصى قدر من المساعدة للتحقيق.

من ناحية أخرى أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى اليوم الاثنين، عن اعتراض الشرطة والحرس الوطنى الروسى خلال عملية مشتركة، قناة تهريب أسلحة خفيفة من دول الاتحاد الأوروبى إلى الأراضى الروسية.

وقال جهاز الأمن الروسى، فى بيان بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إن "جهاز الأمن الفيدرالى الروسى وبمشاركة أجهزة وزارة الداخلية الروسية والحرس الوطنى اعترضوا نشاط جماعة إجرامية دولية من سكان موسكو وبطرسبورج وياروسلافل من الضالعين فى تنظيم قناة لتوريد الأسلحة الخفيفة من دول الاتحاد الأوروبى إلى روسيا الاتحادية".