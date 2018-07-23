جامعة سوهاج تشكل فريقا طبيا لإنهاء قوائم الانتظار للمرضى بالمحافظات

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، أنه فى ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقضاء على قوائم الانتظار لمرضى كل من عمليات القلب المفتوح، قسطرة القلب لكل من الكبار والأطفال، وزراعة الكلى والكبد، و كذلك مرضى تغيير المفاصل، وزراعة القوقعة، وجراحات المخ والأعصاب، بالإضافة إلى مرضى جراحات الرمد وجراحات الأورام، فقد تم تشكيل أطقم أطباء متخصصين فى هذه التخصصات فى المستشفى الجامعى، تتولى متابعة تكليفات رئيس الجمهورية القاضية بإنهاء قوائم الانتظار فى التخصصات السابق ذكرها.

وأضاف عزيز، أنه بناءاً على القرار الوزارى الصادر من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بتشكيل فريق عمل متخصص، فقد قامت الجامعة بإقرار الفريق برئاسة الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعى، وعضوية كل من الدكتور حمدي سعد مدير عام المستشفى، وكذلك مدير استقبال الطوارئ ورؤساء الأقسام المعنية بهذه التخصصات.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الفريق اجتمع على مدى الأيام الماضية عدة مرات، بالتنسيق مع الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، والدكتورة رجاء حسين مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، لتحديد قوائم الانتظار حيث بلغ عددها 770 حالة فى مختلف التخصصات التى تم تحديدها، مشيرا إلى أنه تم إرسالها إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وما زال الفريق فى اجتماعات مستمرة للتأكيد على جاهزية غرف العمليات، لاستقبال هذه الحالات فور الانتهاء من توفير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء مستلزمات إجراء هذه الجراحات، تزامنا مع استكمال البيانات التفصيلية لهؤلاء المرضى لإرسالها إلى غرفة عمليات الوزارة التى تم إنشاؤها لهذا الغرض.

وأكد رئيس الجامعة، على استعداد كافة أفراد الفرق الطبية المعنية بهذه التخصصات، لإتمام هذه المهمة القومية التى وجهت بها القيادة السياسية لشعب مصر العظيم.