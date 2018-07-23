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إزاى تتغلب على الزحام الناتج عن غلق محطة مترو المرج الجديدة × 7 معلومات

الإثنين، 23 يوليه 2018 05:45 م
إزاى تتغلب على الزحام الناتج عن غلق محطة مترو المرج الجديدة × 7 معلومات قيادات شركة المترو
كتب رضا حبيشى
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أحدث إغلاق محطة مترو المرج الجديدة لاستكمال مشروع ازدواج المسافة بين محطتى المرج الجديدة والمرج القديمة زحام كبيرا فى الشارع المرورى، الواصل بين المحطتين والمسار الوحيد الذى تسلك وسائل النقل البديلة التى تعمل منذ إغلاق محطة المرج الجديدة، وتقديم "اليوم السابع" كيفية التغلب ومواجهة هذا الزحام ووضعه وموعد انتهائه فى النقاط التالية:

 

1ـ إذا كنت من سكان المناطق المجاورة لمحطة المرج الجديدة فأنت مضطر تواجه الزحام الذى تشهده وسائل النقل البديلة العاملة بين محطتى المرج الجديدة والقديمة منذ إغلاق محطة المرج الجديدة.

2ـ حاول بقدر الإمكان ألا يكون خروجك ورحلتك من المرج القديمة حتى المرج الجديدة فى وقت الذروة.

3ـ فكر فى مسارات بديلة تأقلم نفسك عليها، خصوصا أن إغلاق محطة المرج الجديدة سيستمر 5 شهور وقد يزيد.

4ـ إذا كانت من سكان الإقليم وتستقل وسيلة انتقالك من موقف المرج المجاور لمحطة المرج الجديدة فابحث عن أقرب موقف بديل.

5ـ إغلاق محطة المرج الجديدة يسبب زحاما شديدا فى حركة السير والمرور بشارع الواصل بين محطتى المرج القديمة والمرج الجديدة.

6ـ الزحام فى الشارع الواصل بين محطتى المرج القديمة والمرج القديمة سيستمر طالما توجد أعداد كبيرة من الركاب لأنه لا توجد وسيلة نقل أخرى تستوعب ما ينقله كل قطار.

7ـ المسئولون بوزارة النقل ناشدوا محافظة القلوبية نقل موقف المرج إلى قليوب أو موقف مجاور لمحطة شبرا الخيمة لتقليل زحام المرج.


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