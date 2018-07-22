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نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى يناقش ميزانية العام الجامعى الجديد بأسيوط

الأحد، 22 يوليه 2018 01:34 م
نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى يناقش ميزانية العام الجامعى الجديد بأسيوط جامعه اسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
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عقد الدكتور أسامة محمد عبد الرؤف نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي، اليوم الأحد، اجتماعا مع مديري العموم ومديري الإدارات بفرع الجامعة بأسيوط ومندوبي وزارة المالية بفرع الجامعة وذلك بحضور الدكتور طارق سلمان نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، وبحضور مؤمن متولي إبراهيم الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر وأحمد عباس الأمين العام لجامعة الأزهر و حسني محمد صبري الأمين العام المساعد لفرع أسيوط  ومديري العموم و مديري الإدارات بفرع الجامعة بأسيوط و مندوبي وزارة المالية بفرع الجامعة.
 
وقال الدكتور أسامة محمد عبد الرؤف نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي، إنه تم مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالميزانية والاعتمادات الفرع وتنسيق عمليات الصرف للعام المالي الحالي 2019/2018  وذلك لتسهيل عمليات الصرف  كما تم الاستماع للمتطلبات والمشاكل الإدارية التي تواجه الإدارات بفرع الجامعة وذلك من أجل حلها بشكل قطعي وضمان استقبال العام الدراسي الجديد علي أتم أوجه الاستعداد المالي والإداري.
 
وفي ذات السياق تفقد الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية برفقة الدكتور أسامة عبد الرؤف نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي،  مركز ضمان الجودة والاعتماد  بفرع الجامعة  بأسيوط لمتابعة الدورات التدريبية المنعقدة حاليا لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 
 

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