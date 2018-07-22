موجز 6.. قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيسا للمحكمة الدستورية

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار الدكتور حنفى على جبالى، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، اعتبارًا من 1 أغسطس 2018.





شنت صحيفة "لابوليتيكا" الأرجنتينية هجوما حادا على الرئيس ماوريسيو ماكرى، بسبب علاقته بأمير قطر تميم بن حمد ـ الراعى الأول للإرهاب ـ مؤكدة أن كلاهما يبحث عن مصالحه الخاصة دون النظر إلى مصالح الشعوب.

قال موقع "بى بى سى" عربى، إن وثائق نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى، كشفت أن المحققين الفيدراليين يعتقدون أن مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسياسة الخارجية خلال الحملة الرئاسية عام 2016 كان يتأمر ويتعامل مع الحكومة الروسية.





يرصد اليوم السابع لقراءها كل ما يريد معرفته عن المراحل التى تمر بها فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية لمراجعتها قبل إصدارها وعرضها على المشترك للتأكد من صحتها وتفادى الأخطاء التى تمثل أعباء اقتصادية على المواطنين، وفيما يلى مراحل مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية فى جميع شركات توزيع الكهرباء.

أشادت الهيئة الوطنية للصحافة بالزيارة الناجحة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى دولة السودان الشقيقة، والتى تأتى فى إطار التواصل المستمر بين قيادتى البلدين، مضيفة: "وكان لها أكبر الأثر فى تدعيم العلاقات على كافة الأصعدة".





داعب النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف نادى ليفربول الانجليزى، محمود تريزجيه، لاعب قاسم باشا التركى، بكوميك ساخرا من تغريدته

يدرس مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ، البدء فى إجراءات حصول النيجيرى معروف يوسف لاعب وسط الفريق على الجنسية المصرية .





قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن على الناس تحمل المحن التى يمرون بها خلال حياتهم كون الدنيا فانية وقليلة عند الله سبحانه وتعالى وجعلها ممر لدار المستقر وهى الآخرة التى من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، ثم تلى قوله تعالى" تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا "، وتابع: "حياتنا فى الدنيا أنما هى 3 دقائق من يوم مما هو عند الله.. 50 ألف سنة يعنى الساعة بـ2000 سنة ومعنى الكلام أن الدقيقة بــ33 سنة يعنى 3 دقائق عند الله سبحانه وتعالى فى الملا الأعلى قرابة 100 عام".

تشهد بطولة العالم للإسكواش للشباب التى تستضيفها الهند حاليا نهائى مصرى خالص، بعد تأهل مصطفى عسل الذى فاز على زميله مصطفى الصرتى 3-0 ليلتقى فى المباراة النهائية مع مواطنه مروان طارق.





وضعت وزارة الإسكان 8 شروط للحجز والمواصفات الخاصة بالوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية طبقا لكراسة الشروط، على رأسها الجنسية المصرية وأهلية التصرف والتعاقد.

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أن الحد الأدنى لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية توقف عند 96.9 % وبينما توقف الحد الأدنى للإعلام عند 95%.





قام مصطفى فتحي لاعب وسط الزمالك بتمديد عقده مع القلعة البيضاء لمدة 4 مواسم .

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أن الحد الأدنى لكليات الطب على مستوى الجمهورية توقف عند 98.04%، فيما توقف الحد الأدنى لطب الأسنان عند 97.8%، وتوقف الحد الأدنى لكليات الصيدلة عند 96.8%.





كشف تقرير إدارة الحماية المدنية الذى تسلمه المستشار محمد صقر مدير نيابة الجمالية عن وجود مخالفات كثيرة داخل مستشفى الحسين الجامعى، منها عدم وجود طفايات حريق، وكذلك عدم وجود أجهزة إنذار داخل المستشفى.

يواجه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أخطر أزمة سياسية منذ انتخابه فى مايو 2017، بسبب صمتة الذى لم يخرج منه لشرح موقفه بشأن قضية معاونه "ألكسندر بينالا" الذى انتحل صفة الشرطة ومارس أعمال عنف، حيث كشفت مقاطع فيديو، لـ"ألكسندر" وهو يضرب متظاهرين يوم عيد العمل، ويضع شارة الشرطة فى حين أنه كان يرافق قوات الأمن بصفة مراقب لا غير.





قالت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية إن أصغر إرهابي مدان في بريطانيا يسعى إلى إبقاء هويته سرية عن طريق مطالبة المحاكم بعدم الكشف عنها مدى الحياة، موضحة أن هذا الشخص خطط عندما كان فى الرابعة عشر من عمره لقطع رؤوس رجال الشرطة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان تعديل جداول التطعيم الإجبارية للأطفال من عمر يوم وحتى سنة ونصف ليتم إدراج أول طعم بالحقن ضد فيروس شلل الأطفال للجدول ليمنح للمواليد الجدد عند 4 شهور فقط بواقع جرعة واحدة بكمية قدرها 0.5 سم حقنا بالعضل فى الفخذ اليمنى بالمجان.





أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، مؤكدا أن الحد الأدنى لكليات الطب على مستوى الجمهورية توقف عند 98.04 % فيما توقف الحد الأدنى لطب الأسنان عند 97.8 % وتوقف الحد الأدنى لكليات الصيدلة عند 96.8 %، والعلاج الطبيعى 96.70 %، وفى الشعبة الأدبية توقف الحد الأدنى للقبول بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية 96.09 % والإعلام 95 % والألسن 94.75 % والآثار 91.70 %.