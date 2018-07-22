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الأحد، 22 يوليه 2018 02:58 م
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مصادرة 3900 طن مواد غذائية بدون بيانات خلال حملة تموينية بالمنيا

الأحد، 22 يوليه 2018 02:19 م
مصادرة 3900 طن مواد غذائية بدون بيانات خلال حملة تموينية بالمنيا حملات على المخابز-ارشيفية
كتب فريق المحافظات
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حررت مديرية التموين بالمنيا، 25 محضر مخالف لعدد من المحلات العامة والمخابز البلدية ، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة نظمتها المديرية برئاسة مدير إدارة الرقابة التموينية وعضوية مفتشي إدارة الرقابة التموينية بالتنسيق مع (مباحث التموين ـ الطب البيطري ـ الصحة) بدائرة المحافظة بهدف ضبط الأسواق والأسعار ومتابعة المعروض من سلع غذائية وقمع الغش والتدليس.
 
قال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن الحملة أسفرت عن تحرير 21 محضر للمخابز البلدية ما بين (نقص وزن ـ وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ـ وتوقف عن الإنتاج ـ وعدم حمل شهادة صحية ـ وعدم وجود ميزان حساس)، وتحرير 3 محاضر في مجال الأسواق ما بين (سلع منتهية الصلاحية ـ ومزاولة مهنة بدون ترخيص ـ وسلع مجهولة المصدر) تحرير محضر في مجال المواد البترولية . 
 
كما تم خلال الحملة مصادرة 3200 كيلو من السكر ناقص الوزن و 700 كيلو من الدقيق بدون فواتير .
 
وشدد وكيل الوزارة علي مواصلة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية والإدارات الفرعية حملاتها لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطنين والاستيلاء على حقوقهم 

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