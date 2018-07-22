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الأحد، 22 يوليه 2018 06:24 م
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للفائزين بإسكان دار مصر بمدينة العبور.. تعرف على 3 خطوات للاستلام

الأحد، 22 يوليه 2018 05:50 م
للفائزين بإسكان دار مصر بمدينة العبور.. تعرف على 3 خطوات للاستلام مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك 120 وحدة ممثلين فى "5 عمارات" أكواد "112 – 311" موقع 2، أرقام (1 – 2 – 5 – 6 – 7)، بالمرحلة الأولى (تكميلى) بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة العبور، جاهزة للتسليم للفائزين بها.

وأكد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم تحرير محاضر استلام الوحدات، وهى جاهزة للتسليم للحاجزين على مدار 5 أيام، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور (سوق العبور)، لتحديد موعد بدء تسليم الوحدات لمستحقيها.

وأوضح المهندس أحمد عمران، أن هناك عدة خطوات بشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، والتى جاءت على النحو التالى:_

-    على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور (سوق العبور) لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة.

-    إحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة.

-    ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.


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