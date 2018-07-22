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الأحد، 22 يوليه 2018 02:59 م
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صور.. إزالة 90 فدان تعديات على مزرعة صرف صحى بمدينة طما بسوهاج

الأحد، 22 يوليه 2018 01:48 م
صور.. إزالة 90 فدان تعديات على مزرعة صرف صحى بمدينة طما بسوهاج جانب من الإزالة
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم،محافظ سوهاج عن إزالة 6 حالات تعدى على مزرعة صرف صحى بمساحة 90 فدان فى حملة بمركز ومدينة طما، وذلك فى إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة حفاظا عليها.

ومن جانبه أوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما فى بيان للمحافظة، أنه تم القيام بحملة إزالة بالإشتراك مع الإدارة الزراعية "حماية الأراضى" ومباحث ومركز شرطة طما، وقوات الأمن لقطاع الشمال.

أسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدى على مزرعة الصرف الصحى بنزلة عمارة التابعة لمركز ومدينة طما بمساحة بلغت 90 فدان وتم تسليم الأرض بعد الإزالة لمسئولى محطة الصرف الصحى، وجارى أعمال المتابعة المستمرة وإزالة التعديات فور وقوعها.

 

إزالة 90 فدان تعديات على مزرعة (1)

إزالة 90 فدان تعديات على مزرعة 

 

إزالة 90 فدان تعديات على مزرعة (3)
إزالة 90 فدان تعديات على مزرعة 

 

إزالة 90 فدان تعديات على مزرعة (6)
إزالة 90 فدان تعديات على مزرعة 

 

إزالة 90 فدان تعديات على مزرعة (7)
إزالة 90 فدان تعديات على مزرعة 

 


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