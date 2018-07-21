قاتل سائق توك توك الخانكة: رفض ممارسة الشذوذ معى فخنقته والقيت بجثته فى مصرف

عبر قاتل سائق توك توك بالخانكة بمحافظة القليوبية عن ندمه بعد قتل المجنى عليه قائلا: "الشيطان أغوانى بعدما تعديت عليه جنسيا ففكرت بقتله حتى لا تنكشف جريمتى، ومش عارف قتلته إزاى".. بهذه الكلمات اعترف العامل بقتله لسائق التوك توك وإلقاء جثته بمصرف مياه.

المتهم "إسلام" 27عاما، أدلى بتحقيقات النيابة باعترافاته قائلا: "تعرفت على المجنى عليه "يوسف" 14عاما، منذ عام تقريبا، حيث كان يبحث عن عمل، فسلمته التوك توك الخاص بى كى يعمل عليه، فالمجنى عليه كان فقير، وكان يبحث عن أى عمل لإعانته على المعيشه، خاصة بعد انفصال والديه، وطرد والده له من مسكنه بسب زوجته الجديدة، فلم يجد سوى الشارع مأوى له".

وتابع المتهم فى اعترافاته: "فى بداية معرفتى به كنت أعطف عليه بسب ظروفه ولتوطيد علاقتى به، وكان يوميا يعطينى 100جنيه إيراد التوك توك، لأعطيه منه مبلغ 20 جنيها يوميا، ولكن فى الآونة الأخيرة بدأت تدب الخلافات بيننا على إيراد "التوك توك"، بعدما كنت أقلل من يوميته فى حالة انخفاض إيراد "التوك توك" عن المبلغ المعتاد، وبدأت المشاكل تزداد ولكنه يتحملنى من أجل ظروفه، وفى يوم الحادث جاءنى ليلا ليعطينى إيراد "التوك توك" فأخذته، وطلبت منه ترك العمل، فظل يبكى بشدة وساومته على ممارسة الشذوذ الجنسى معى نظير ترك عمله، فى البداية رفض وزاد بكائه ثم وافق".

وعقب ذلك ظل يقاومنى فقمت بضربة وأخذ حزام بنطاله وخنقه به حتى تأكدت من وفاته، وحملت جثته وألقيتها فى مصرف مياه بلبيس حتى لا يكتشف أحد جريمتى وأنا نادم على قتله والشيطان هو السبب.

وكان تلقى اللواء محمد الألفى مدير المباحث بالقليوبية، اخطارا من المقدم أحمد عبدالعليم رئيس مباحث مركز الخانكة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة فى مياه مصرف بلبيس بقرية الخلايلى التابعة لمركز الخانكة، وبمناظرة الجثة، تبين أن بها أثار خنق من الرقبة وأنها لصبى "ى. ا" 14 سنة ويعمل سائق "توك توك".

تم تشكيل فريق بحث قادة العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى وتوصل فريق البحث إلى أن المجنى عليه يعمل على توك توك ملك "أ. أ" 27 سنة، وعقب انتهاءه من العمل يوم الحادث توجه إلى صاحب التوك توك لإعطائه الإيراد فقام المتهم "صاحب التوك توك" باستدراجه إلى مكان العثور على الجثه وطلب منه ممارسة الشذوذ فرفض المجنى عليه وعندما هدده بطرده من العمل على التوك توك وافق المجنى عليه وعقب ممارسة الشذوذ معه قام بخنقه بحزام بنطاله وألقى بالجثة فى مصرف الرشاح وفر هاربا.

وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعه وتولت النيابة التحقيق.