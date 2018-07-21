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السبت، 21 يوليه 2018 04:50 م
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لتنمية مهارات الأطفال..

صور.. 6 مراكز شباب بالشرقية تنفذ برنامج "فيلم و ندوة و جايزة"

السبت، 21 يوليه 2018 03:30 م
صور.. 6 مراكز شباب بالشرقية تنفذ برنامج "فيلم و ندوة و جايزة" جانب من البرنامج
الشرقية - إيمان مهنى
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نفذت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية برنامج "فيلم و ندوة وجايزة"، للطلائع بالمرحلة العمرية من سن 8 إلى 16 سنة بعدد 6 مراكز شباب بنطاق دائرة المحافظة وهى "مركز شباب منيا القمح ، مركز شباب الصوالح بمركز فاقوس، مركز شباب عرب البياضين ببلبيس، مركز شباب العاشر من رمضان، مركز شباب الصوة بمركز أبوحماد، مركز شباب أكوة بمركز ديرب نجم"، بهدف دعم وتشجيع الطلائع على الإبداع والإبتكار وبناء شخصيتهم وإستغلال أوقات فراغهم بصورة إيجابية تعود بالنفع على المجتمع.

ومن جانبه أوضح وائل الألفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، فى بيان،أن إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة قامت بتنفيذ برنامج " فيلم و ندوة وجايزة " من خلال عرض أفلام وثائقية و دينية للأطفال بما يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة و تحتوى المادة الفيلمية على معلومات ثقافية و توعوية فى المجالات المختلفة بالإضافة إلى دعم و تقوية القيم و الأخلاق و المبادئ و ترسيخ روح الإنتماء والوطنية ثم تقام ندوة و حلقة نقاش مع الأطفال حول محاور الفيلم ثم يتم طرح أسئلة للطلائع المشاركين و توزيع جوائزعلى المتميزين من الطلائع.

 

برنامج فيلم و ندوة و جايزة (1)
برنامج فيلم و ندوة و جايزة

 

برنامج فيلم و ندوة و جايزة (2)
برنامج فيلم و ندوة و جايزة 

 

برنامج فيلم و ندوة و جايزة (3)
برنامج فيلم و ندوة و جايزة 

 

برنامج فيلم و ندوة و جايزة (4)
برنامج فيلم و ندوة و جايزة 

 

 


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