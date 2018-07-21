تعرف على خطة محافظ الغربية لرصف شوارع المحلة وبسيون وقطور وزفتى والسنطة

قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية اليوم وبحضور جميع نواب البرلمان بمحافظة الغربية ، بتخصيص مبلغ 54 مليون جنيه لرصف عدد من الطرق بمراكز المحلة وبسيون وقطور وزفتى والسنطة .
وقال محافظ الغربية فى بيان له،إنه سيتم رصف طرق بمركز المحلة بتكلفه إجمالية قدرها 20 مليون جنيه منها رصف جسر مصرف نمرة 5 بتكلفة قدرها 15 مليون جنيه ، وطريق دمرو الشهيدى بتكلفه قدرها 4 مليون جنيه ، وطريق صفط تراب بتكلفه قدرها مليون جنيه.
وكذا رصف طرق بمركز بسيون بتكلفه إجماليه قدرها 8 مليون جنيه منها ، ورصف طريق جسر مصرف نشرت بتكلفه قدرها 5 مليون جنيه وطريق محله اللبن - الفرستق بتكلفة قدرها 3 مليون جنيه .
وأيضا رصف طرق بمركز قطور بتكلفة إجمالية قدرها 8 مليون جنيه منها ، طريق نشيل - ميت الشيخ بتكلفه قدرها 3 مليون جنيه ، وكذا توسعه وتعلية ورصف جسر ترعة السماحات بتكلفه قدرها 3 مليون جنيه ، ورصف طريق المحلة - قطور بتكلفه قدرها 2 مليون جنيه .
كما خصص محافظ الغربية مبلغ قدره 10 مليون جنيه لرصف طرق بمركز زفتى منها ، واستكمال طريق رقم 8 حتى قناطر دهتورة بتكلفة قدرها 4 مليون جنيه ورصف طريق ميت الرخا بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه.
واستكمال الطبقة السطحية بطريق رقم 8 بتكلفه قدرها 400 ألف جنيه ، وكذا رصف عدد من الطرق بمركز السنطة بتكلفه اجمالية قدرها 8 مليون جنيه منها ، رصف طريق السنطه - ميت ميمون بتكلفه قدرها 3 مليون جنيه ، وطريق السنطة - كفر كلا الباب بتكلفه قدرها 2 مليون جنيه ، وطريق طنطا اخناواى - اشناواى بتكلفه قدرها 3 مليون جنيه .
وأكد المحافظ ، أنه سيتم عقد اجتماع غدا لمناقشة رفع كفاءة وتطوير طرق مركز طنطا وكفر الزيات وسمنود وذلك حرصا على تمهيد وتسويه جميع الطرق الموجودة على مستوى المحافظة.
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