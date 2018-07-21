تعرف على خطة محافظ الغربية لرصف شوارع المحلة وبسيون وقطور وزفتى والسنطة

واستكمال الطبقة السطحية بطريق رقم 8 بتكلفه قدرها 400 ألف جنيه ، وكذا رصف عدد من الطرق بمركز السنطة بتكلفه اجمالية قدرها 8 مليون جنيه منها ، رصف طريق السنطه - ميت ميمون بتكلفه قدرها 3 مليون جنيه ، وطريق السنطة - كفر كلا الباب بتكلفه قدرها 2 مليون جنيه ، وطريق طنطا اخناواى - اشناواى بتكلفه قدرها 3 مليون جنيه .