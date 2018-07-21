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السبت، 21 يوليه 2018 07:09 م
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تعرف على خطة محافظ الغربية لرصف شوارع المحلة وبسيون وقطور وزفتى والسنطة

السبت، 21 يوليه 2018 03:47 م
تعرف على خطة محافظ الغربية لرصف شوارع المحلة وبسيون وقطور وزفتى والسنطة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
الغربية - محمد طارق
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قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية اليوم وبحضور جميع نواب البرلمان بمحافظة الغربية ، بتخصيص مبلغ  54 مليون جنيه لرصف عدد من الطرق بمراكز المحلة وبسيون وقطور وزفتى والسنطة .

وقال محافظ الغربية فى بيان له،إنه سيتم رصف طرق بمركز المحلة بتكلفه إجمالية قدرها 20 مليون جنيه منها رصف جسر مصرف نمرة 5 بتكلفة قدرها 15 مليون جنيه ، وطريق دمرو الشهيدى بتكلفه قدرها 4 مليون جنيه ، وطريق صفط تراب بتكلفه قدرها مليون جنيه.

وكذا رصف طرق بمركز بسيون بتكلفه إجماليه قدرها 8 مليون جنيه منها ، ورصف طريق جسر مصرف نشرت بتكلفه قدرها 5 مليون جنيه وطريق محله اللبن - الفرستق بتكلفة قدرها 3 مليون جنيه .

وأيضا رصف طرق بمركز قطور بتكلفة إجمالية قدرها 8 مليون جنيه منها ، طريق نشيل - ميت الشيخ بتكلفه قدرها 3 مليون جنيه ، وكذا توسعه وتعلية ورصف جسر ترعة السماحات بتكلفه قدرها 3 مليون جنيه ، ورصف طريق المحلة - قطور بتكلفه قدرها 2 مليون جنيه .

كما خصص محافظ الغربية مبلغ قدره 10 مليون جنيه لرصف طرق بمركز زفتى منها ، واستكمال طريق رقم 8 حتى قناطر دهتورة بتكلفة قدرها 4 مليون جنيه ورصف طريق ميت الرخا بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه.

واستكمال الطبقة السطحية بطريق رقم 8 بتكلفه قدرها 400 ألف جنيه ، وكذا رصف عدد من الطرق بمركز السنطة بتكلفه اجمالية قدرها 8 مليون جنيه منها ، رصف طريق السنطه - ميت ميمون بتكلفه قدرها 3 مليون جنيه ، وطريق السنطة - كفر كلا الباب بتكلفه  قدرها 2 مليون جنيه ، وطريق طنطا اخناواى - اشناواى بتكلفه قدرها 3 مليون جنيه .

وأكد المحافظ ، أنه سيتم عقد اجتماع غدا لمناقشة رفع كفاءة وتطوير طرق مركز طنطا وكفر الزيات وسمنود وذلك حرصا على تمهيد وتسويه جميع الطرق الموجودة على مستوى المحافظة.

 
 
 

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