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الداخلية البحرينية: رصد حسابات وهمية تدار من قطر للوقيعة بين المنامة والرياض

السبت، 21 يوليه 2018 02:34 م
الداخلية البحرينية: رصد حسابات وهمية تدار من قطر للوقيعة بين المنامة والرياض البحرين
كتب إبراهيم حسان - أ ش أ
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رصدت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم  السبت، عددا من الحسابات الوهمية التى تتم إدارتها من دولة قطر، وكذلك من قبل عناصر هاربة ومطلوبة للعدالة، تهدف إلى الإضرار بمصالح البحرين العامة ومحاولة التأثير على الرأى العام والإساءة للعلاقات المتميزة بين البحرين والسعودية.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - أنه ومن خلال رصد ومتابعة ما نشر فى الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تبين أن هناك استهدافاً ممنهجاً وموجهاً للبحرين للإضرار بمصالحها العامة ومحاولة التأثير على الرأى العام؛ وذلك من خلال عدة قضايا منها موضوع التجنيس، بقصد الإساءة للعلاقات الخاصة والمتميزة بين البحرين والسعودية، والتأثير على اقتصادها من خلال نشر معلومات مغلوطة عبر عدد من الحسابات الوهمية التى تتم إدارتها من دولة قطر، وكذلك من قبل عناصر هاربة ومطلوبة للعدالة.

وأوضحت أن تلك الحسابات تعمل على إثارة البلبلة وزرع الفتنة والتحريض على الكراهية والتأثير على مجريات الانتخابات النيابية القادمة، وتشويه الهوية البحرينية وإظهارها بصفات سلبية ، لافتة إلى أن هذه التهديدات تشكل بوجه عام إساءة مقصودة للمواطن البحرينى ..مشيرة إلى أنها قامت من خلال الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادى والإلكترونى بمتابعة الجهود المبذولة لرصد حسابات مواقع التواصل الاجتماعى التى تبث مضامين مخالفة للقانون، وتمس السلم الأهلى والنسيج الاجتماعى، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن .

ودعت الوزارة المواطنين والصحفيين والإعلاميين وكافة الجهات فى المملكة إلى عدم الانجراف وراء الأفكار الهّدامة، والقيام بدورهم فى زيادة الوعى وتحصين المجتمع وحمايته من خطورة هذه الوسائل لتكوين رأى عام إيجابى وفعال.

 


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وزارة الداخلية البحرينية

قطر

حسابات وهمية

الحرب على الارهاب




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