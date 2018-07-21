الجيش السورى يحرر عددا من القرى والبلدات بين ريفى درعا والقنيطرة

دمشق (أ ش أ)

أعلن مصدر عسكرى سورى اليوم السبت، عن تحرير وحدات الجيش السورى لعدد من التلال والقرى والبلدات فى المنطقة الممتدة بين ريفى درعا والقنيطرة ؛ بعد إنهاء الوجود الإرهابى فيها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر العسكرى قوله : "إن وحدات الجيش السورى العاملة فى المنطقة الجنوبية حررت "تل أحمر غربى" و"تل أحمر شرقى وقرى وبلدات (رسم قطيش) و(رسم الزاوية) و(عين زيوان) و(عين العبد) و(كودنة) و(الأصبح) فى المنطقة الممتدة بين ريفى درعا والقنيطرة"، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وعتادهم وإرغام من تبقى من الإرهابيين على الفرار.

يذكر أن وحدات من الجيش حررت أمس الجمعة 21 قرية ومزرعة بعد انهيار التنظيمات الإرهابية وتدمير تجمعاتها وتحصيناتها فى ريفى درعا والقنيطرة ، وذلك بالتوازى مع عمليات إخراج الدفعة الأولى من الإرهابيين الرافضين للتسوية وعائلاتهم من ريف القنيطرة باتجاه شمال سوريا وذلك تمهيدا لإعلان المحافظة خالية من الإرهاب.