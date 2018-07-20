وزيرا خارجية فرنسا وجيبوتى يبحثان فى باريس تعزيز الشراكة الاستراتيجية

باريس أ ش أ

التقى وزير الخارجية الفرنسى جون ايف لودريان، الخميس نظيره الجيبوتى محمود على يوسف الذى يزور حاليا باريس، حيث تم بحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والمرتكزة على اتفاق الدفاع والأمن وعلى التواجد الدائم للقوات الفرنسية فى جيبوتى.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - فى بيان - أن الوزيرين بحثا المستجدات الاقليمية لاسيما التقارب بين إثيوبيا وآاريتريا والدور المهم الذى يتعين أن تلعبه جيبوتى لدعم هذا التطور.

وأضافت أن لودريان رحب بالتزام جيبوتى فى إرساء الاستقرار فى الصومال وإسهامها فى إخراج اليمن من أزمتها، وذلك باستقبالها مقر آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش فى اليمن وكذلك العديد من الاشخاص الفارين من النزاع فى هذا البلد.

ولفتت إلى أن اللقاء أتاح التذكير بالعلاقات الكثيفة والقديمة بين فرنسا و جيبوتى فضلا عن بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية التى تحظى بدعم مجموعة الاعمال الفرنسية الجيبوتية.