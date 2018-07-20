مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: لدينا صور لسفن تحمل بترول إيران وتخرق العقوبات

كتب أيمن رمضان

قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى، إن هناك انتهاكات للحظر النفطى المفروض على إيران ونسعى لوقفه، وتابعت:" لدينا صور تؤكد حمل سفن للبترول الإيرانى وعلينا أن نوقف هذه الانتهاكات .. وعلينا وقف شحنات البترول أيضاَ من كوريا الشمالية".

وأضافت "هايلى"، خلال مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، بعد لقائهما بأعضاء مجلس الأمن، حول تطورات ملف كوريا الشمالية، أنه على المجتمع الدولى أن يدعم المفاوضات القائمة بين أمريكا وكوريا الشمالية، مشددة على أن ذلك لن يوقف العقوبات المفروضة.

وأكدت "هايلى"، أنها لا تحتاج إلى أية معلومات من قبل روسيا فيما يتعلق بالملف الإيرانى أو الكورى الشمالى، وتابعت: "هل الروس هم من يتحدثون عن ذلك ويطلقون البيانات والمعلومات ونحن لا نريد منهم أية معلومات على الإطلاق".