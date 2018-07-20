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السيسى: الدولة المصرية كانت مهددة قبل 3 سنوات بـ"الإفلاس"

الجمعة، 20 يوليه 2018 11:27 ص
السيسى: الدولة المصرية كانت مهددة قبل 3 سنوات بـ"الإفلاس" الرئيس عبد الفتاح السيسى
الخرطوم- محمد الجالى
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر بدأت مسار إصلاح اقتصادي فى منتهى القسوة وما أنجحه تحمل الشعب المصرى سواء لأسعار السلع التى تضاعفت خاصة بعد تعويم الجنيه أو لارتفاع سعر الدولار.
 
 
وأضاف خلال لقاءه قادة الرأى والفكر في المجتمع السودانى، إن المصريين تفهموا أهمية إنجاح الإصلاح الاقتصادى لتجاوز عقبات ظلت سنوات طويلة.
 
وقال، إن الدولة المصرية كانت مهددة منذ ثلاث سنوات بالدخول فى حالة إفلاس، وكان سعر الدولار سيصل إلى 200 و300 جنيه.
 
وأوضح، أنه لابد أن تتحرك الكثير من الدول فى هذا المسار ولن تستطيع أى دولة تحقيق الإصلاح الاقتصادى دون شعبها وتحمله هذا الإصلاح.

 


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