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الجمعة، 20 يوليه 2018 03:07 م
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الرئيس اللبنانى: "قانون القومية" عدوان إسرائيلى جديد على الشعب الفلسطينى

الجمعة، 20 يوليه 2018 01:13 م
الرئيس اللبنانى: "قانون القومية" عدوان إسرائيلى جديد على الشعب الفلسطينى الرئيس اللبنانى ميشال عون
أ ش أ
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أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون أن مصادقة الكنيست الإسرائيلى على ما يسمى بـ "قانون القومية" والذى يعتبر أن إسرائيل هى "الدولة القومية للشعب اليهودي"، عدوان إسرائيلى جديد على الشعب الفلسطينى وحقه فى تقرير مصيره، وفى دولة مستقلة عاصمتها القدس، واستعادة كامل أراضيه.

وقال الرئيس اللبنانى – فى تصريحات له اليوم خلال استقباله عددا من الوفود الرسمية المحلية بقصر بعبدا الرئاسى – إن هذا القانون الذى يلغى حق العودة لفلسطينيى الشتات ويفتح باب الهجرات واسعا أمام اليهود، يعد انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة التى أكدت حق العودة للفلسطينيين وفى مقدمها القرار رقم 194.


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