"البحوث الفلكية" تكشف كواليس خسوف القمر الكلى الأطول بمصر

كتب محمود راغب

يعقد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الأحد المقبل 22 يوليو الموافق 9 من ذو القعدة، ورشة عمل بمقر المعهد تحت عنوان "خسوف القمر الكلى الأطول فى القرن الحادى والعشرون 27 يوليو"، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور حاتم عودة رئيس معهد الفلك، والدكتور أسامة رحومة رئيس معمل أبحاث الشمس.

وكشف معهد البحوث الفلكية، أن يوم الجمعة 27 يوليو 2018 سيشهد خسوفًا كليًا للقمر أى بعد أسبوعين تمامًا من كسوف الشمس الجزئى، وهو الخسوف الكلى الثانى للقمر خلال عام 2018 وسيكون مرئيًا فى أجزاء كبيرة من أستراليا وآسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية ومصر والوطن العربى، ويوصف بأنه الأطول فى القرن الحادى والعشرين.