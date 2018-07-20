إيطاليا تفرض شروطا لتوافق على استقبال مهاجرين أنقذوا فى البحر

بروكسل (أ ف ب)

وضعت إيطاليا شروطا لاستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم فى البحر المتوسط من قبل سفن العملية البحرية الأوروبية "صوفيا" بتقاسم هذا العبء مع دول فى التكتل كما قال مسؤولون أوروبيون لفرانس برس.

وقال وزير الخارجية أنزو موافيرو ميلانيزى فى بريد إلكترونى لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى "إيطاليا ترفض أن تكون بلد الإنزال الوحيد للمهاجرين الذين تنقذهم وحداتها البحرية".

وبحث سفراء الدول الأعضاء موقف إيطاليا وتداعياته الجمعة فى بروكسل.

وطلب الوزير الايطالى رسميا مراجعة مهمة "صوفيا" وهى حاليا بقيادة إيطالية وأبلغ رئيس الوزراء جوزيبى كونتى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الشروط المفروضة لعمليات الإنزال فى إيطاليا للمهاجرين الذين يتم انقاذهم فى البحر.

وقال كونتى فى رسالة إلى يونكر إن إيطاليا لن تقبل أى إنزال على أراضيها إلا إذا وافقت دول أخرى فى الاتحاد على استقبال قسم منهم.

وتفرض الحكومة الإيطالية الشعبوية على الدول الأعضاء فى الاتحاد الشروط التى وضعتها لاستقبال فى نهاية الأسبوع الماضى 450 مهاجرا تم انقاذهم فى البحر ونقلوا إلى سفينتين عسكريتين.

وتمكنت السفينتان من إنزالهما فى صقلية بعد تعهد عدة دول - فرنسا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال ومالطا - استقبال 50 مهاجرا فى كل منها.