video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 03:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الصناعة التونسى: استئناف رحلات الطيران إلى ليبيا نهاية الشهر

الإثنين، 02 يوليه 2018 03:08 م
وزير الصناعة التونسى: استئناف رحلات الطيران إلى ليبيا نهاية الشهر الطيران التونسى ـ صورة أرشيفية
تونس (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن سليم الفريانى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس، المكلف من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد لترأس الوفد المشارك فى المنتدى الاقتصادى الليبى التونسى المنعقد فى طرابلس اليوم، استئناف الرحلات الجوية بين تونس وليبيا نهاية الشهر الجارى.

وأشاد الفريانى، عقب لقائه، النائب بالمجلس الرئاسى الليبى أحمد عمر معيتيق فى طرابلس، وفقا لصحيفة "الصباح" التونسية، بعمق العلاقات الليبية التونسية.

وأكد الوزير التونسي، أن الزيارة تأتى فى إطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات من أجل خلق كيان اقتصادى قوى يكون بوابة لدخول المستثمرين من دول العالم لإفريقيا عن طريق ليبيا وتونس.

وأشار الوزير، إلى الإعداد لعمل اللجنة المشتركة الليبية التونسية على مستوى وزراء الخارجية الأسبوع المقبل، تمهيدا لقمة التى ستجمع بين رؤساء حكومة البلدين نهاية أغسطس المقبل.

من ناحية أخرى انتخبت تونس، اليوم الاثنين، خلال أعمال اليوم الثانى من الدورة العادية 31 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقى المنعقدة بنواكشوط، عضوا باللجنة الإفريقية للقانون الدولى، ويمثلها هاجر قلديش مديرة وحدة البحث فى القانون الدولى بكلية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية بتونس.

وستتولى ممثلة تونس فى اللجنة التى تتولى أيضا عضوية لجنة إصلاح الاتحاد الإفريقى التى يترأسها الرئيس الرواندى بول كاغامي، تمثيل تونس وإقليم الشمال لولاية ثانية داخل اللجنة خلال الفترة المتراوحة بين 2018 و2023، بحسب بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية التونسية.

وتتكون اللجنة وهى هيئة استشارية فى مجال القانون الدولي، من أحد عشر عضوا يمثلون أقاليم القارة الخمسة، يتم انتخابهم من بين مرشحى الدول الأعضاء على أساس الكفاءة والخبرة ومبدأ التوزيع الجغرافى العادل.

وفى سياق متصل، تولى رؤساء الدول والحكومات الأفارقة انتخاب تونس لتمثيل إقليم الشمال ضمن لجنة المراجعين الخارجيين التى ستتولى مراقبة التسيير الإدارى والمالى للاتحاد الإفريقى وتقديم تقرير فى هذا الغرض إلى مؤتمر القمة، ضمن إطار الجهود المبذولة لترشيد نفقات المنظمة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تونس تعلق كافة رحلات شركات الطيران التونسية نحو مطار طرابلس

الطيران التونسى

ليبيا

القمه الافريقيه

نواكشوط

موريتانيا




لا تفوتك
التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

شيوخ وشباب"صاحبة الجلالة" يؤيدون قانون تنظيم الصحافة والإعلام ..مكرم محمد أحمد : أعطى للمجلس الأعلى للإعلام جميع الصلاحيات ومواده جيدة.. أسامة هيكل: يرى النور خلال أيام ومهاجموه لم يطلعوا عليه

شيوخ وشباب"صاحبة الجلالة" يؤيدون قانون تنظيم الصحافة والإعلام ..مكرم محمد أحمد : أعطى للمجلس الأعلى للإعلام جميع الصلاحيات ومواده جيدة.. أسامة هيكل: يرى النور خلال أيام ومهاجموه لم يطلعوا عليه

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

مفاجأة.. عرض ظهير الزمالك على الأهلى واعتذار محمد يوسف

مفاجأة.. عرض ظهير الزمالك على الأهلى واعتذار محمد يوسف

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة