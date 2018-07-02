وزير الصناعة التونسى: استئناف رحلات الطيران إلى ليبيا نهاية الشهر

تونس (أ ش أ)

أعلن سليم الفريانى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس، المكلف من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد لترأس الوفد المشارك فى المنتدى الاقتصادى الليبى التونسى المنعقد فى طرابلس اليوم، استئناف الرحلات الجوية بين تونس وليبيا نهاية الشهر الجارى.

وأشاد الفريانى، عقب لقائه، النائب بالمجلس الرئاسى الليبى أحمد عمر معيتيق فى طرابلس، وفقا لصحيفة "الصباح" التونسية، بعمق العلاقات الليبية التونسية.

وأكد الوزير التونسي، أن الزيارة تأتى فى إطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات من أجل خلق كيان اقتصادى قوى يكون بوابة لدخول المستثمرين من دول العالم لإفريقيا عن طريق ليبيا وتونس.

وأشار الوزير، إلى الإعداد لعمل اللجنة المشتركة الليبية التونسية على مستوى وزراء الخارجية الأسبوع المقبل، تمهيدا لقمة التى ستجمع بين رؤساء حكومة البلدين نهاية أغسطس المقبل.

من ناحية أخرى انتخبت تونس، اليوم الاثنين، خلال أعمال اليوم الثانى من الدورة العادية 31 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقى المنعقدة بنواكشوط، عضوا باللجنة الإفريقية للقانون الدولى، ويمثلها هاجر قلديش مديرة وحدة البحث فى القانون الدولى بكلية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية بتونس.

وستتولى ممثلة تونس فى اللجنة التى تتولى أيضا عضوية لجنة إصلاح الاتحاد الإفريقى التى يترأسها الرئيس الرواندى بول كاغامي، تمثيل تونس وإقليم الشمال لولاية ثانية داخل اللجنة خلال الفترة المتراوحة بين 2018 و2023، بحسب بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية التونسية.

وتتكون اللجنة وهى هيئة استشارية فى مجال القانون الدولي، من أحد عشر عضوا يمثلون أقاليم القارة الخمسة، يتم انتخابهم من بين مرشحى الدول الأعضاء على أساس الكفاءة والخبرة ومبدأ التوزيع الجغرافى العادل.

وفى سياق متصل، تولى رؤساء الدول والحكومات الأفارقة انتخاب تونس لتمثيل إقليم الشمال ضمن لجنة المراجعين الخارجيين التى ستتولى مراقبة التسيير الإدارى والمالى للاتحاد الإفريقى وتقديم تقرير فى هذا الغرض إلى مؤتمر القمة، ضمن إطار الجهود المبذولة لترشيد نفقات المنظمة.