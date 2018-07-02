موجز أخبار 10 مساء.. "التموين": لا صحة لإلغاء صرف الأرز على البطاقات

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: نفت وزارة التموين، ما أثير من أنباء عن إلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية، مُؤكدة على توافر كافة السلع التموينية فى جميع المنافذ التموينية، وعدم إلغاء أى سلعة من على البطاقات التموينية، بل على العكس فقد تم إضافة نوع زيت جديد، و4 أنواع من المكرونة ليختار من بينها المواطن، مشيرة إلى أن تلك الأنباء شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

نفت وزارة التموين، ما أثير من أنباء عن إلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية، مُؤكدة على توافر كافة السلع التموينية فى جميع المنافذ التموينية، وعدم إلغاء أى سلعة من على البطاقات التموينية، بل على العكس فقد تم إضافة نوع زيت جديد، و4 أنواع من المكرونة ليختار من بينها المواطن، مشيرة إلى أن تلك الأنباء شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

سجل مروان فيلاينى، الهدف الثانى لمنتخب بلجيكا فى مرمى نظيره منتخب اليابان خلال اللقاء المقام حاليًا على ملعب "روستوف أرينا"، وذلك ضمن منافسات دور ثمن نهائى بطولة كأس العالم 2018، والتى تستضيفها روسيا حتى 15 يوليو الجارى.

نشرت صحيفة "صن" البريطانية، صورة تظهر ولادة كوكب جديد، مؤكدة أن علماء الفضاء تمكنوا لأول مرة من التقاط عدد من الصور التى تظهر ولادة كوكب جديد، ويمكن أن تساعد هذه الصور، التى تم التقاطها باستخدام تلسكوب عملاق، على معرفة كيفية تشكل الكواكب بتفاصيل أكثر دقة.

أكد الرئيس الرواندى بول كاجامى، الرئيس الدورى للاتحاد الأفريقى، أن 49 عضوًا بالاتحاد الأفريقى وقعوا على اتفاقية التجارة الحرة القارية.

انطلقت منذ قليل، الجلسة الختامية لقمة الاتحاد الأفريقى بموريتانيا، حيث أدرجت قضية الأمن فى منطقة الساحل على رأس أولويات قمة الاتحاد الأفريقى، اليوم الاثنين، بعدما حذرت موريتانيا من اخفاق الأمن الاقليمى فى مواجهة العنف الجهادى، بينما استهدف جنود فرنسيون بهجوم جديد فى مالى.

أكد اللواء رزق أبو على، رئيس هيئة النقل العام التابعة لمحافظة القاهرة، أنه سيتم تيسير مينى باصات تخدم أهالى المرج بدءا من غد الثلاثاء، وذلك لغلق مترو محطة أنفاق المرج الجديدة.

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه يتوقع موافقة مجلس النواب على بيان الحكومة، القرر إلقائه أمام البرلمان غدا، الثلاثاء.

غادرت مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الإثنين، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، متوجهه إلى قبرص فى زيارة قصيرة تلتقى فيها كل من فوتيس فوتيو المفوض الرئاسى للشئون الإنسانية والقبارصة المغتربين، وتيرانس نيكولاس كويك نائب وزير الخارجية اليونانى، فى اجتماع ثلاثى للتحضير للنسخة الثانية من مؤتمر «إحياء الجذور 2 » للشباب المصرى واليونانى والقبرصى.

أكد مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتنازل وزارة الآثار عن 11 فداناً من أرض آثار مارينا التابعة لمنطقة العلمين لبناء شاليهات سياحية تابعة لوزارة الإسكان، تواصل المركز مع وزارة الآثار، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مُؤكدةً على عدم بيع الوزارة لأى أراضٍ أثرية فى أى مكان، ومشددةً على حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضارى الذى يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية المهمة، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.





أدلى مرتضى منصور بتصريحات صحفية بعد مشاركته فى اجتماع اتحاد الكرة اليوم، حيث أعلن أن قوائم الأندية ستضم 28 لاعبا ووضع 5 لاعبين آخرين بقوائم الانتظار - تحديث

أعلن عدد كبير من كبار الصحفيين وأعضاء لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، تأييدهم لقانون الصحافة والإعلام الذى تمت إحالته إلى مجلس الدولة من أجل مراجعته، ومن ثم أخذ الرأى النهائى عليه من قبل نواب البرلمان، فى مضمونه الحالى، مؤكدين أن قانون الصحافة إيجابى ويحمل مزايا عديدة للصحفيين، ويلقى ترحيبا كبيرا من الأغلبية المطلقة داخل مجلس النواب، وخروجه سيكون بشكل جيد للجميع وبتأييد أعضاء المجلس.