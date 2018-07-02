وزيرة الهجرة تغادر القاهرة للقاء نظيريها اليونانى والقبرصى لبحث إحياء الجذور 2

كتب محمود عبد الغنى

غادرت مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الإثنين، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، متوجهه إلى قبرص في زيارة قصيرة تلتقى فيها كل من فوتيس فوتيو المفوض الرئاسي للشئون الإنسانية والقبارصة المغتربين، وتيرانس نيكولاس كويك نائب وزير الخارجية اليونانى، فى اجتماع ثلاثى للتحضير للنسخة الثانية من مؤتمر «إحياء الجذور 2 » للشباب المصرى واليونانى والقبرصى.

وعُقدت النسخة الأولى من مؤتمر «إحياء الجذورNostos the Return» بمصر فى نهاية أبريل الماضي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيريه اليونانى والقبرصى.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، فى تصريحات سابقة لها، إن هذا الاجتماع سيشهد التنسيق حول كل الأمور المتعلقة بأسبوع الجاليات والمعروف بـ "إحياء للجذور" للشباب من البلدان الثلاثة، من الجيل الثانى والثالث والاتفاق على فعالياته والتحضيرات الخاصة به ليخرج بالصورة التى تليق بحضارة وتاريخ مصر واليونان وقبرص.

وأضافت أن النسخة الأولى من مؤتمر «إحياء الجذور» فتحت المجال في تدعيم العلاقات الاقتصادية والسياحية بين الدول الثلاثة، كما عمقت من شعور الحنين والمحبة لمصر بين جاليتيّ قبرص واليونان الذين عاشوا فى مصر وتربوا لسنوات طويلة، حيث تم زيارة العديد من المعالم السياحية فى مصر وبعض المعالم اليونانية أيضًا بها.