video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 09:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة الهجرة تغادر القاهرة للقاء نظيريها اليونانى والقبرصى لبحث إحياء الجذور 2

الإثنين، 02 يوليه 2018 08:39 م
وزيرة الهجرة تغادر القاهرة للقاء نظيريها اليونانى والقبرصى لبحث إحياء الجذور 2 السفيرة نبيلة مكرم
كتب محمود عبد الغنى
إضافة تعليق
غادرت مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الإثنين، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، متوجهه إلى قبرص في زيارة قصيرة تلتقى فيها كل من فوتيس فوتيو المفوض الرئاسي للشئون الإنسانية والقبارصة المغتربين، وتيرانس نيكولاس كويك نائب وزير الخارجية اليونانى، فى اجتماع ثلاثى للتحضير للنسخة الثانية من مؤتمر «إحياء الجذور 2 »  للشباب المصرى واليونانى والقبرصى.
 
 
 
وعُقدت النسخة الأولى من مؤتمر «إحياء الجذورNostos the Return» بمصر فى نهاية أبريل الماضي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيريه اليونانى والقبرصى.
 
 
 
وقالت السفيرة نبيلة مكرم، فى تصريحات سابقة لها، إن هذا الاجتماع سيشهد التنسيق حول كل الأمور المتعلقة بأسبوع الجاليات والمعروف بـ "إحياء للجذور" للشباب من البلدان الثلاثة، من الجيل الثانى والثالث والاتفاق على فعالياته والتحضيرات الخاصة به ليخرج بالصورة التى تليق بحضارة وتاريخ مصر واليونان وقبرص.
 
 
وأضافت أن النسخة الأولى من مؤتمر «إحياء الجذور» فتحت المجال في تدعيم العلاقات الاقتصادية والسياحية بين الدول الثلاثة، كما عمقت من شعور الحنين والمحبة لمصر بين جاليتيّ قبرص واليونان الذين عاشوا فى مصر وتربوا لسنوات طويلة، حيث تم زيارة العديد من المعالم السياحية فى مصر وبعض المعالم اليونانية أيضًا بها.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الهجرة تلتقى نظيريها اليونانى والقبرصى لبحث مبادرة «إحياء الجذور 2»

مطار القاهرة

اخبار المطار

وزيرة الهجرة




لا تفوتك
السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة