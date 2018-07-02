"التموين" تنفى إلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية

كتبت هند مختار

نفت وزارة التموين، ما أثير من أنباء عن إلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية، مُؤكدة على توافر كافة السلع التموينية فى جميع المنافذ التموينية، وعدم إلغاء أى سلعة من على البطاقات التموينية، بل على العكس فقد تم إضافة نوع زيت جديد، و4 أنواع من المكرونة ليختار من بينها المواطن، مشيرة إلى أن تلك الأنباء شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأعلنت الوزارة فى تقريرها لمركز معلومات مجلس الوزراء عن توافر 21 سلعة متنوعة يختار من بينها المواطن، موضحةً أن من حق أى مواطن أن يصرف التموين من أى بدال تموينى داخل محافظته وألا يتقيد ببدال تموينى واحد، مضيفة أن هناك رقابة مستمرة على الأسواق لضبط الأسعار، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.