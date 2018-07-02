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مميش: عبور 519 سفينة قناة السويس بحمولة 34.8 مليون طن فى 10 أيام

الإثنين، 02 يوليه 2018 04:00 ص
مميش: عبور 519 سفينة قناة السويس بحمولة 34.8 مليون طن فى 10 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ 10 أيام الماضية من الخميس قبل الماضى، وحتى السبت، عبور 519 سفينة بحمولة 34.8 مليون طن.

وأكد الفريق مميش فى تصريحات صحفية، على أن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطورفي صناعة النقل البحري واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما أستعدت له إدارة القناة بنظرة إستباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والإستيعابية، هذا بالإضافة إلى إتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على إستخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم  الخميس قبل الماضى عبرت القناه 46 سفينة بحمولة 3.8 مليون طن ، كما عبرت يوم الجمعة 54 سفينة بحمولة 3.8 مليون طن، وعبرت يوم السبت 45 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، وعبرت يوم الأحد 51 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن من الإتجاهين، فيما عبرت يوم الأثنين 41 سفينة قناة السويس بحمولة 2.3 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 51 سفينة قناة السويس بحمولة 3.5 مليون طن من الإتجاهين، كما عبرت أمس الأربعاء 54 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن، وعبرت يوم الخميس 54 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، كما عبرت يوم الجمعة  67 سفينة بحمولة 4.1 مليون طن، وعبرت يوم السبت 56 سفينة بحمولة 3.5مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ 10 أيام فقط إلى 519 سفينة بحمولة 34.8 مليون طن.


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